Беларусь и Росатом обсудили новые идеи для сотрудничества

"Ноябрь - знаковый месяц для наших взаимоотношений. Пять лет назад первая электроэнергия с Белорусской АЭС пошла в сеть, два года назад официально ввели станцию в эксплуатацию. Большое спасибо вам за помощь, за сотрудничество. Пришло время обсудить конкретные шаги по нашему дальнейшему взаимодействию", - сказал Александр Турчин.