3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Беларусь и Росатом обсудили новые идеи для сотрудничества
Беларусь предлагает Росатому новые идеи по сотрудничеству. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с руководителем российской госкорпорации, которая помогла нам построить собственную АЭС. Станция - наиболее масштабный экономический проект наших стран.
"Ноябрь - знаковый месяц для наших взаимоотношений. Пять лет назад первая электроэнергия с Белорусской АЭС пошла в сеть, два года назад официально ввели станцию в эксплуатацию. Большое спасибо вам за помощь, за сотрудничество. Пришло время обсудить конкретные шаги по нашему дальнейшему взаимодействию", - сказал Александр Турчин.
Сейчас рассматривается возможное строительство в Беларуси второй АЭС. В проработке два варианта: новая станция либо дополнительный энергоблок на уже существующей.