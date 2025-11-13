Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь и Росатом обсудили новые идеи для сотрудничества

Беларусь предлагает Росатому новые идеи по сотрудничеству. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с руководителем российской госкорпорации, которая помогла нам построить собственную АЭС. Станция - наиболее масштабный экономический проект наших стран.

"Ноябрь - знаковый месяц для наших взаимоотношений. Пять лет назад первая электроэнергия с Белорусской АЭС пошла в сеть, два года назад официально ввели станцию в эксплуатацию. Большое спасибо вам за помощь, за сотрудничество. Пришло время обсудить конкретные шаги по нашему дальнейшему взаимодействию", - сказал Александр Турчин.

Сейчас рассматривается возможное строительство в Беларуси второй АЭС. В проработке два варианта: новая станция либо дополнительный энергоблок на уже существующей.

Экономика

Александр ТурчинРосатомсотрудничествоБелАЭС