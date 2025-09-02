Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь и Узбекистан планируют развивать сотрудничество

Парламентарии Беларуси и Узбекистана готовы заключить ряд соглашений о развитии сотрудничества в различных сферах. Стратегия сближения положена на страницы дорожной карты на ближайшие два года.

Подписи в документе поставят председатель Cената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Cовета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Во время встречи в расширенном формате также ожидается церемония подписания протокола к меморандуму о сотрудничестве, который предусматривает создание межпарламентской комиссии.

