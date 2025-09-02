3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Беларусь и Узбекистан планируют развивать сотрудничество
Автор:Редакция news.by
Парламентарии Беларуси и Узбекистана готовы заключить ряд соглашений о развитии сотрудничества в различных сферах. Стратегия сближения положена на страницы дорожной карты на ближайшие два года.
Подписи в документе поставят председатель Cената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Cовета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Во время встречи в расширенном формате также ожидается церемония подписания протокола к меморандуму о сотрудничестве, который предусматривает создание межпарламентской комиссии.