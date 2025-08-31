3.69 BYN
Беларусь и Вьетнам расширяют технологическую кооперацию
В провинции Лаокай в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко состоялась церемония передачи вьетнамской компании самосвалов БЕЛАЗ, а также подписание договоров между ОАО "Белшина" и компанией "Автомобильная Индустрия" на отгрузку 500 т натурального каучука и контракт на поставку 2 контейнеров шин для автосамосвалов БЕЛАЗ, сообщает БЕЛТА.
Участие в церемонии приняли председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, руководство провинции Лаокай, а также представители белорусских и вьетнамских компаний.
Передача партии карьерных самосвалов БЕЛАЗ - событие, которое имеет особое значение в развитии торгово-экономических отношений наших стран. БЕЛАЗ - бренд, который уже многие годы символизирует мощь и современные достижения белорусских машиностроителей. Продукция отечественного флагмана сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и экономичность в эксплуатации.
"Мы готовы продолжать делиться своими передовыми инженерными технологиями, проводить совместные исследования и обучение персонала, обеспечивать сервисное обслуживание для того, чтобы эксплуатация самосвалов была максимально эффективной, - сказал Игорь Сергеенко. - Глубокая кооперация в сырьевых и технологических цепочках способна снизить издержки и повысить общий экономический потенциал наших стран".
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко по поручению Президента Республики Беларусь прибыл с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Августовской революции и Дня Независимости. В состав белорусской делегации входят представители компаний деловых кругов - ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "Белшина", ОАО "МТЗ".
В рамках экономической составляющей программы визита запланировано посещение и встреча с руководством провинции Лаокай, участие в церемониях передачи партии карьерных самосвалов БЕЛАЗ и подписания двусторонних документов по реализации поставок белорусской и вьетнамской продукции. Также в Хошимине состоится подписание лицензионного соглашения о создании совместного сборочного производства тракторов во Вьетнаме.
Вьетнам отметит 80-ю годовщину Августовской революции и Дня Независимости 2 сентября торжественным военным парадом и театрализованным шествием на площади Ба Динь в Ханое, где в 1945 году Президент Хо Ши Мин провозгласил независимость страны.