Беларусь и Вьетнам расширяют технологическую кооперацию

В провинции Лаокай в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко состоялась церемония передачи вьетнамской компании самосвалов БЕЛАЗ, а также подписание договоров между ОАО "Белшина" и компанией "Автомобильная Индустрия" на отгрузку 500 т натурального каучука и контракт на поставку 2 контейнеров шин для автосамосвалов БЕЛАЗ, сообщает БЕЛТА.

Участие в церемонии приняли председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, руководство провинции Лаокай, а также представители белорусских и вьетнамских компаний.

Передача партии карьерных самосвалов БЕЛАЗ - событие, которое имеет особое значение в развитии торгово-экономических отношений наших стран. БЕЛАЗ - бренд, который уже многие годы символизирует мощь и современные достижения белорусских машиностроителей. Продукция отечественного флагмана сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и экономичность в эксплуатации.

"Мы готовы продолжать делиться своими передовыми инженерными технологиями, проводить совместные исследования и обучение персонала, обеспечивать сервисное обслуживание для того, чтобы эксплуатация самосвалов была максимально эффективной, - сказал Игорь Сергеенко. - Глубокая кооперация в сырьевых и технологических цепочках способна снизить издержки и повысить общий экономический потенциал наших стран".

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко по поручению Президента Республики Беларусь прибыл с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Августовской революции и Дня Независимости. В состав белорусской делегации входят представители компаний деловых кругов - ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "Белшина", ОАО "МТЗ".

В рамках экономической составляющей программы визита запланировано посещение и встреча с руководством провинции Лаокай, участие в церемониях передачи партии карьерных самосвалов БЕЛАЗ и подписания двусторонних документов по реализации поставок белорусской и вьетнамской продукции. Также в Хошимине состоится подписание лицензионного соглашения о создании совместного сборочного производства тракторов во Вьетнаме.