Беларусь предлагает Узбекистану партнерство в банковской сфере: развитие обсудили в Нацбанке
Чтобы выполнять все социальные обязательства, должна работать экономика. В покупке нашей техники заинтересован Узбекистан. При этом мы предлагаем еще и механизмы кредитной поддержки. Расширение сотрудничества 14 октября обсудили в Нацбанке.
Узбекистан - страна аграрная. Более 40 % населения работают на земле: выращивают рис, хлопок, овощи, ранние фрукты. Понятно, полям и садам нужна качественная техника. Уже более 2700 сельхозмашин из Беларуси работают в этой стране.
Но аграрии Узбекистана готовы покупать и больше. Беларусь может поддержать экспорт кредитными ресурсами. Об этом сегодня говорили в Нацбанке на встрече с делегацией Узбекистана по главе с первым заместителем министра экономики и финансов. Он, кстати, в прошлом тоже банкир, был в руководстве Центробанка Узбекистана, поэтому возможности и роль этого сектора во внешнеторговых операциях знает.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Мы активно работаем. Для обеспечения главной цели - это бесшовное и малозатратное, если можно так сказать, прохождение расчетов по сделкам, которые заключают наши субъекты хозяйственные. И, конечно же, предоставление финансирования для реализации совместных проектов. Белорусские банки ведут себя в этом плане достаточно активно".
Рассмотрели и различные формы финансирования экспорта - импорта техники и другой продукции через прямую подпитку субъектов хозяйствования, межбанковскую или услуги лизинговых организаций. Тем более спрос на товары есть.
Наш общий товарооборот показывает хорошую динамику. За прошлый год он прибавил на 20 %, в этом уже перешагнул цифру в 30 %. Производственная и технологическая кооперация – это главные точки для устойчивого экономического сотрудничества.