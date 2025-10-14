Беларусь предлагает Узбекистану партнерство в банковской сфере: развитие обсудили в Нацбанке

Чтобы выполнять все социальные обязательства, должна работать экономика. В покупке нашей техники заинтересован Узбекистан. При этом мы предлагаем еще и механизмы кредитной поддержки. Расширение сотрудничества 14 октября обсудили в Нацбанке.

Узбекистан - страна аграрная. Более 40 % населения работают на земле: выращивают рис, хлопок, овощи, ранние фрукты. Понятно, полям и садам нужна качественная техника. Уже более 2700 сельхозмашин из Беларуси работают в этой стране.

Но аграрии Узбекистана готовы покупать и больше. Беларусь может поддержать экспорт кредитными ресурсами. Об этом сегодня говорили в Нацбанке на встрече с делегацией Узбекистана по главе с первым заместителем министра экономики и финансов. Он, кстати, в прошлом тоже банкир, был в руководстве Центробанка Узбекистана, поэтому возможности и роль этого сектора во внешнеторговых операциях знает.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Мы активно работаем. Для обеспечения главной цели - это бесшовное и малозатратное, если можно так сказать, прохождение расчетов по сделкам, которые заключают наши субъекты хозяйственные. И, конечно же, предоставление финансирования для реализации совместных проектов. Белорусские банки ведут себя в этом плане достаточно активно".

Рассмотрели и различные формы финансирования экспорта - импорта техники и другой продукции через прямую подпитку субъектов хозяйствования, межбанковскую или услуги лизинговых организаций. Тем более спрос на товары есть.