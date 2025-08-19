3.70 BYN
Беларусь продолжает выстраивать конструктивный диалог с "новым азиатским тигром"
Беларусь продолжает выстраивать конструктивный диалог с азиатскими странами. В эти дни в нашей стране с визитом парламентская делегация из Индонезии.
Поставки техники и продовольствия, взаимодействие в горнодобывающей промышленности, экспорт технологий и гуманитарная сфера – приоритеты нашего партнерства.
Сегодня страны выразили готовность выйти на новый уровень инвестсотрудничества, а также задействовать возможности инфраструктуры индустриального парка "Великий камень".
Белорусские компании готовы наращивать поставки тракторов, карьерных самосвалов и медоборудования. Позиции Минска и Джакарты совпадают по ключевым вопросам мировой повестки. Интерес к двустороннему сотрудничеству заметно вырос.
Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С января по июнь 2025 года мы наблюдаем существенный рост торгового оборота между нашими странами примерно на 263 %. Значительный вклад в это внесла сфера калийных удобрений, которая обеспечивает продовольственную безопасность для Индонезии. Наши коллеги выразили заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов, мы обратились к депутатам с просьбой подключиться к этому вопросу. Конечно, это не относится напрямую к исполнительной власти, но взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей в любой стране всегда идет на пользу делу".
Исфхан Тофик Мунггаран, председатель группы двустороннего сотрудничества Совета народных представителей Индонезии: "Я оцениваю наше партнерство как очень конструктивное. У нас подписано несколько соглашений в разных сферах, прежде всего это сотрудничество в области сельского хозяйства. Нас в первую очередь интересует белорусская сельскохозяйственная техника, потому что в нашей стране этот сектор развит не так хорошо, как у вас".
20 августа межпарламентский диалог продолжится. Запланированы переговоры в ряде министерств и посещение промышленных предприятий.
Индонезию с населением почти 300 млн человек называют новым "азиатским тигром". Страна заинтересована в сотрудничестве с ЕАЭС. Ожидается заключение соглашения с союзом о свободной торговле.