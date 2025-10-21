Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь возобновляет диалог с МВФ

Беларусь возобновляет диалог с Международным валютным фондом после паузы длиной в 3,5 года.

Крупнейшая финансовая организация мира во время ежегодных осенних заседаний пригласила принять в них участие и нашу страну в лице Национального банка Беларуси.

Онлайн-переговоры с представителями МВФ провел первый зампредседателя правления Александр Егоров. Главная цель - обсудить накопившиеся вопросы и принять необходимые решения для дальнейшего сотрудничества.

