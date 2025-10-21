3.68 BYN
Беларусь возобновляет диалог с МВФ
Автор:Редакция news.by
Беларусь возобновляет диалог с Международным валютным фондом после паузы длиной в 3,5 года.
Крупнейшая финансовая организация мира во время ежегодных осенних заседаний пригласила принять в них участие и нашу страну в лице Национального банка Беларуси.
Онлайн-переговоры с представителями МВФ провел первый зампредседателя правления Александр Егоров. Главная цель - обсудить накопившиеся вопросы и принять необходимые решения для дальнейшего сотрудничества.