Белорусские предприятия готовы участвовать в программах по развитию аграрного сектора Казахстана
Уверенный задел собственной продовольственной безопасности - залог взаимовыгодного партнерства. Белорусские предприятия готовы участвовать в программах по развитию аграрного сектора Казахстана. Об этом 22 октября говорили в Астане. Там прошло заседание Межправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству.
Беларусь - Казахстан. Мы предлагаем свои технологии в АПК и промышленной кооперации. Итоги заседания Межправкомиссии в Астане.
В Казахстане 200 магазинов с белорусскими продуктами
Держим знак качества белорусской продукции на рынке Казахстана. Спрос от покупателей растет, ассортимент на полке становится шире.
"Знаете, здесь все нравится, то, что все натуральное", - сказала покупательница.
Мужчина сказал, что берет тушенку, потому что очень вкусно, и колбасу.
"Предпочитаем колбасу с маслицем. У меня сын за милую душу кушает", - поделилась другая покупательница.
Экспорт наших продуктов питания в этом году прибавил на треть. Открываем новые магазины. У нашего текстиля здесь все больше поклонников.
Покупатели Казахстана выбирают лен и хлопок
Натуральность всегда была и остается в моде. Самый популярный вопрос от покупателей, а что в составе изделия? И ответ: лен или хлопок, это всегда определяющее в выборе и в покупке. Кстати, сегодня самый популярный, например, вот этот плед с новогодней тематикой - льняной плед из Беларуси. Кстати, наши производители подстраиваются и под запросы покупателей и готовы менять линейку своих изделий именно под определенный рынок.
Например, в Казахстане большие столы, для них мы увеличили размеры скатертей.
Антонина Гололобова, категорийный менеджер по текстилю магазина белорусских товаров:
"Казахстан очень любит хлопок. Хлопок, сатин - это наше направление, потому что все-таки натуральная ткань. У нас погодные условия не позволяют использовать синтетику".
Белорусские тракторы занимают доминирующее положение
А наши тракторы работают на разных почвах на севере и юге. Это все наши дилерские центры от Костаная до Алматы. Продаем и гарантируем сервис.
Павел Бравин, директор ТОО "Торговый дом Белорусский трактор" (Казахстан):
"На территории торгового дома организовано 5 постов для ремонта различной техники. Это для габаритных тракторов, там для более мелких тракторов. Техническое обслуживание для каждого трактора обязательно".
Беларусь готова увеличивать объемы производства техники
Промышленная кооперация - направление, где мы можем прибавлять. Предлагаем фронтальные погрузчики, пожарную и аварийно-спасательную технику. Об этом говорили 22 октября на Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
"Все хотят локализовывать производство, создавать рабочие места. Наше встречное предложение тоже достаточно простое и тоже справедливое. Значит, тогда нужно увеличивать и масштаб. Т.е., если мы сегодня производим в среднем около 5 тыс. тракторов, то мы полагаем, справедливо было бы производить 10 тыс. с увеличенной локализацией. Если мы производим около 300 комбайнов зерно- и кормоуборочных, то логично было бы производить 500 и больше".
Белорусское оборудование для молокопереработки
А еще есть свободные ниши в аграрной сфере. До 70 % продукции страна импортирует, но готова активней сама заниматься переработкой.
Ермек Кенжеханулы, заместитель министра сельского хозяйства Казахстана:
"Мы намерены в целом обеспечить потребность нашего населения в молочной продукции (молоком и продукцией его переработки). Беларусь представляет нам свой опыт развития молочного скотоводства плюс предлагает нашим предпринимателям свое оборудование, скажем, доильные аппараты".
Выставка сельхозтехники и технологий Kazagro-2025 открылась в Астане
Несколько десятков наших предприятий от машиностроения до биотехнологий привезли свою продукцию на выставку Kazagro. Площадка авторитетная, собирает фермеров со всей страны. У нас первые договоренности с рыбными хозяйствами.
Николай Кузнецов, главный специалист по развитию БНБК:
"Правительство Казахстана решило увеличить объем производства живой рыбы почти в 2 раза. Это точно нам интересно. Мы, имея отдельный комбикормовый завод для рыбы, имея отдельное премиксное производство, тоже отдельный завод с тремя линиями, мы имеем возможность удовлетворить самый изысканный вкус конкретного производителя".
Уже 23 октября диалог в Астане будет продолжен и на I Белорусско-казахстанском аграрном форуме. Молочнотоварные комплексы под ключ и оборудование для переработки - это только часть наших предложений.
Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси:
"Казахстан - это центральный партнер в Азиатском регионе. Рассчитывая на рынок Казахстана, означает, что это и все близлежащие партнеры. Поэтому это своего рода производственный и промышленный хаб для нашей продукции. Поэтому нужно усиливаться как в прямых продажах, так и в создании совместных сборочных производств для продвижения товаров дальше".
Товарооборот в этом году вырос уже на 20 %
В этом году наш товарооборот прибавил на 20 %. И за 8 месяцев это 740 млн долларов. Есть что предложить друг другу, а значит, новым проектам быть.