Уверенный задел собственной продовольственной безопасности - залог взаимовыгодного партнерства. Белорусские предприятия готовы участвовать в программах по развитию аграрного сектора Казахстана. Об этом 22 октября говорили в Астане. Там прошло заседание Межправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Беларусь - Казахстан. Мы предлагаем свои технологии в АПК и промышленной кооперации. Итоги заседания Межправкомиссии в Астане.

В Казахстане 200 магазинов с белорусскими продуктами

Держим знак качества белорусской продукции на рынке Казахстана. Спрос от покупателей растет, ассортимент на полке становится шире.

"Знаете, здесь все нравится, то, что все натуральное", - сказала покупательница.

Мужчина сказал, что берет тушенку, потому что очень вкусно, и колбасу.

"Предпочитаем колбасу с маслицем. У меня сын за милую душу кушает", - поделилась другая покупательница.

Экспорт наших продуктов питания в этом году прибавил на треть. Открываем новые магазины. У нашего текстиля здесь все больше поклонников.

Покупатели Казахстана выбирают лен и хлопок

Натуральность всегда была и остается в моде. Самый популярный вопрос от покупателей, а что в составе изделия? И ответ: лен или хлопок, это всегда определяющее в выборе и в покупке. Кстати, сегодня самый популярный, например, вот этот плед с новогодней тематикой - льняной плед из Беларуси. Кстати, наши производители подстраиваются и под запросы покупателей и готовы менять линейку своих изделий именно под определенный рынок.

Например, в Казахстане большие столы, для них мы увеличили размеры скатертей.

Антонина Гололобова, категорийный менеджер по текстилю магазина белорусских товаров:

"Казахстан очень любит хлопок. Хлопок, сатин - это наше направление, потому что все-таки натуральная ткань. У нас погодные условия не позволяют использовать синтетику".

Белорусские тракторы занимают доминирующее положение

А наши тракторы работают на разных почвах на севере и юге. Это все наши дилерские центры от Костаная до Алматы. Продаем и гарантируем сервис.

Павел Бравин, директор ТОО "Торговый дом Белорусский трактор" (Казахстан):

"На территории торгового дома организовано 5 постов для ремонта различной техники. Это для габаритных тракторов, там для более мелких тракторов. Техническое обслуживание для каждого трактора обязательно".

Беларусь готова увеличивать объемы производства техники

Промышленная кооперация - направление, где мы можем прибавлять. Предлагаем фронтальные погрузчики, пожарную и аварийно-спасательную технику. Об этом говорили 22 октября на Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Все хотят локализовывать производство, создавать рабочие места. Наше встречное предложение тоже достаточно простое и тоже справедливое. Значит, тогда нужно увеличивать и масштаб. Т.е., если мы сегодня производим в среднем около 5 тыс. тракторов, то мы полагаем, справедливо было бы производить 10 тыс. с увеличенной локализацией. Если мы производим около 300 комбайнов зерно- и кормоуборочных, то логично было бы производить 500 и больше".

Белорусское оборудование для молокопереработки

А еще есть свободные ниши в аграрной сфере. До 70 % продукции страна импортирует, но готова активней сама заниматься переработкой.

Ермек Кенжеханулы, заместитель министра сельского хозяйства Казахстана:

"Мы намерены в целом обеспечить потребность нашего населения в молочной продукции (молоком и продукцией его переработки). Беларусь представляет нам свой опыт развития молочного скотоводства плюс предлагает нашим предпринимателям свое оборудование, скажем, доильные аппараты".

Выставка сельхозтехники и технологий Kazagro-2025 открылась в Астане

Несколько десятков наших предприятий от машиностроения до биотехнологий привезли свою продукцию на выставку Kazagro. Площадка авторитетная, собирает фермеров со всей страны. У нас первые договоренности с рыбными хозяйствами.

Николай Кузнецов, главный специалист по развитию БНБК:

"Правительство Казахстана решило увеличить объем производства живой рыбы почти в 2 раза. Это точно нам интересно. Мы, имея отдельный комбикормовый завод для рыбы, имея отдельное премиксное производство, тоже отдельный завод с тремя линиями, мы имеем возможность удовлетворить самый изысканный вкус конкретного производителя".

Уже 23 октября диалог в Астане будет продолжен и на I Белорусско-казахстанском аграрном форуме. Молочнотоварные комплексы под ключ и оборудование для переработки - это только часть наших предложений.

Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси:

"Казахстан - это центральный партнер в Азиатском регионе. Рассчитывая на рынок Казахстана, означает, что это и все близлежащие партнеры. Поэтому это своего рода производственный и промышленный хаб для нашей продукции. Поэтому нужно усиливаться как в прямых продажах, так и в создании совместных сборочных производств для продвижения товаров дальше".

Факт Товарооборот в этом году вырос уже на 20 %