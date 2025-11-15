Евросоюз увеличивает оборонные расходы

В Брюсселе только и разговоров, что о войне. Как сообщают СМИ, Евросоюз намерен повысить финансирование обороны и безопасности в следующем году. Несмотря на сокращение общего бюджета, который составит около 190 млрд евро, расходы в военной отрасли вырастут почти на 200 млн и составят немногим менее 3 млрд евро. Дополнительные средства пойдут на укрепление оборонной промышленности Европы, повышение ее конкурентоспособности и снижение зависимости от внешних поставщиков. При этом значительная часть увеличенных расходов будет использована для дальнейшей поддержки Украины.