Белорусская ассоциация перевозчиков БАМАП готова к диалогу с LINAVA

Если не будет принято решение открыть границу, наладить двусторонние отношения с соседями, то это приведет к большей катастрофе. Таким мнением поделился глава транспортно-логистической литовской компании "Келрува" Виталий Гигевич.

"Перевозчики - это только начало, перевозчики - это старт, - уверен представитель литовского бизнеса. - Дальше склады, декларанты, сервисы, продавцы покрышек, кафе, отели и так далее и тому подобное. Т.е., тут зацепит всех. Мы уже почувствовали и почувствовали другие отрасли. Но чем дольше это будет все задерживаться, тем больше все почувствуют. Даже те, кто не имеет прямого отношения, скажем, к закрытию границ. То есть, цепанет всех".

Сесть за стол переговоров предложила литовской стороне белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков. Необходимо создать совместную экспертную группу, чтобы выработать решения, выгодные обеим сторонам. Комментарий гендиректора ассоциации.

Александр Карпук, гендиректор ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП:

"Ассоциация БАМАП решила обратиться к руководству ассоциации перевозчиков Литвы LINAVA с предложением сеть за стол переговоров, создать, возможно, какую-то рабочую группу из экспертов, чтобы совместно обсудить эту ситуацию и попробовать выработать какие-то решения, предложения, которые бы устраивали обе стороны. И внести эти предложения для дальнейшего рассмотрения в органы государственного управления и Республики Беларусь, и Литовской Республики".