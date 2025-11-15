3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили перспективные проекты, оборону и безопасность
Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе рассмотрев новые перспективные проекты.
В частности, президенты затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце.
Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили вопросы обороны и безопасности.
Отдельно в разговоре главы государств остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.
Более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время - прежде всего в ходе предстоящего в конце ноября в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности.