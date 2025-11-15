Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили перспективные проекты, оборону и безопасность

Флаг Беларуси и России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/facd30dd-cda3-41f6-afc9-ea32198c0906/conversions/9bfb7040-39e3-4040-8325-933df2bc5886-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/facd30dd-cda3-41f6-afc9-ea32198c0906/conversions/9bfb7040-39e3-4040-8325-933df2bc5886-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/facd30dd-cda3-41f6-afc9-ea32198c0906/conversions/9bfb7040-39e3-4040-8325-933df2bc5886-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/facd30dd-cda3-41f6-afc9-ea32198c0906/conversions/9bfb7040-39e3-4040-8325-933df2bc5886-xl-___webp_1920.webp 1920w

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе рассмотрев новые перспективные проекты.

В частности, ⁠президенты затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили вопросы обороны и безопасности.

Отдельно в разговоре главы государств остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.