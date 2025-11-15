Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили перспективные проекты, оборону и безопасность

Флаг Беларуси и России

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе рассмотрев новые перспективные проекты.

В частности, ⁠президенты затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили вопросы обороны и безопасности.

Отдельно в разговоре главы государств остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.

Более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время - прежде всего в ходе предстоящего в конце ноября в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

