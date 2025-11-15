3.68 BYN
Рачков: ВНС - ключевой орган стабильности страны
В Беларуси идет подготовка ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске 18-19 декабря. В условиях глобальной турбулентности и кризиса международной безопасности на ВНС возлагается ключевая роль - обеспечить стабильность и сохранить баланс внутри белорусской системы власти. Об этом говорили 15 ноября с гостем в эфире "Первого информационного".
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Безусловно, главная роль - это обеспечить стабильность в нашем государстве в это турбулентное время, геополитическое время, кризиса системы международной безопасности, международных отношений и международного права. Этот орган, который получил статус конституционного органа, должен обеспечить в том числе баланс между различными структурами белорусской власти. Поэтому это исключительно важное событие для Беларуси, мы ожидаем, конечно, второе заседание VII ВНС".
Он также отметил, что на ВНС будет рассмотрена программа социально-экономического развития, Президент Республики Беларусь обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту Республики Беларусь, будут решены ряд кадровых вопросов, которые относятся к компетенции, к функционалу Всебелорусского народного собрания.