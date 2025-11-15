Рачков: ВНС - ключевой орган стабильности страны

В Беларуси идет подготовка ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске 18-19 декабря. В условиях глобальной турбулентности и кризиса международной безопасности на ВНС возлагается ключевая роль - обеспечить стабильность и сохранить баланс внутри белорусской системы власти. Об этом говорили 15 ноября с гостем в эфире "Первого информационного".

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Безусловно, главная роль - это обеспечить стабильность в нашем государстве в это турбулентное время, геополитическое время, кризиса системы международной безопасности, международных отношений и международного права. Этот орган, который получил статус конституционного органа, должен обеспечить в том числе баланс между различными структурами белорусской власти. Поэтому это исключительно важное событие для Беларуси, мы ожидаем, конечно, второе заседание VII ВНС".