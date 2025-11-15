Кумиры времени и голоса целой эпохи - как рождались звезды и мэтры на Белорусском радио

Коллектив Белорусского радио, архивные кадры news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9235e589-f855-4ed6-bff1-65cae7fd676b/conversions/d3508a51-1446-4613-9db3-5d824a2224be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9235e589-f855-4ed6-bff1-65cae7fd676b/conversions/d3508a51-1446-4613-9db3-5d824a2224be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9235e589-f855-4ed6-bff1-65cae7fd676b/conversions/d3508a51-1446-4613-9db3-5d824a2224be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9235e589-f855-4ed6-bff1-65cae7fd676b/conversions/d3508a51-1446-4613-9db3-5d824a2224be-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1956-м в стране появилось телевидение. По сути, радио заговорило картинкой. Первые ведущие на ТВ - дикторы Белорусского радио, как Тамара Бастун.

Год спустя, в 1957-м, радио и телевидение стало семьей официально. Создан Комитет по радиовещанию и телевидению. Обратите внимание на порядок слов. Радио впереди. Спустя 10 лет название поменяли, но суть осталась прежней.

Чем стала хрущевская оттепель для Белорусского радио? Аудитория стала еще больше, понадобились и новые студийные метры. В 1963-м прямо в центре столицы, на улице Красной, появился Дом радио. Мэтры обживали новые метры.

Заслуженный артист Беларуси, диктор Белорусского радио (1926 -2019 гг.) Илья Курган

Заслуженный артист Беларуси, диктор Белорусского радио (1926 -2019 гг.) Илья Курган рассказал, что получал много писем, на конверте писали: "Минск, радио, Курган". "Потому что нас знали. Как хорошо сказал один литератор: "Тебя же каждый человек в республике знает", а другой сказал: "И каждая курица знает", - вспоминал он.

Кумиры времени и голоса целой эпохи. Они с пылу с жару могли зачитать постановление ЦК.

"Уровень белорусской дикторской группы был очень высоким. Это была вторая в Союзе группа по уровню мастерства, профессионализма после московской", - рассказала ведущая Белорусского радио Маргарита Захария. - Сейчас очень много говорят о том, что не заменит ли искусственный интеллект живого ведущего. Клянусь вам, никогда ту окраску, ту нюансировку, которую может дать живой человек, никогда искусственный интеллект не постигнет".

В Доме радио появились и творческие диктаторы: Райский и Ровда. Руководители двух культовых коллективов оркестра и хора, которые прославили Белорусское радио на весь мир.

Виктор Ровдо, народный артист Беларуси (1921-2007 гг.)

Виктор Ровдо, народный артист Беларуси (1921-2007 гг.):

"Мой профессор сказал, работай целые сутки, а остальное время отдыхай".

Музы надолго поселились в Доме радио. Почти на 30 лет. Глебов, Смольский, Кортес. Их музыка получила признание не только публики в академических залах. Ближе к народу их сделали радио и Борис Райский.

Виктор Кистень, руководитель музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании:

"Можно прийти в фонотеку Белорусского радио и услышать звуковую историю нашей страны".

Лирический тембр нельзя перепутать ни с чем, впервые его услышали именно по радио в 70-х после конкурса артистов эстрады в Минске.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Радио было первым песенным проникновением в мою душу. Это не цифра, а аналоговая запись на пленку. Как инструменты звучат, это трудно передать словами. Это надо слушать. Звук как бы в масле купается. Что было хорошо в то время, что в студии работали звукооператоры с консерваторским образованием. Я помню, Эдик Мартинс был такой, считался таким гуру".

"Сябрам" подпевал весь Союз. Спасибо радиоволнам и "Красной, 4". Здесь, в большой студии Дома радио, рождались хиты.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Мы записали премьеру песни "Вы шумите, шумите березы"… Записали и уехали на гастроли. Гастроли были большие, там 3 месяца могли быть, 4 месяца. И вот мы приезжаем сюда. Зритель буквально завалил нас вопросами, а почему вы не поете эту песню "Лягу-прилягу". Она моментально стала популярной".