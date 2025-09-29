3.64 BYN
Более 300 компаний из 20 стран мира - в Минске стартует выставка ИННОПРОМ
ИННОПРОМ зародился в Екатеринбурге, выездные сессии проходили в Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Египте, а для Беларуси это первый опыт.
На мероприятие зарегистрировались 10 тыс. гостей, однако регистрация не останавливается, так как не все приезжают к первому дню выставки, констатировал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
Он отметил, что экспозиции в BELEXPO представляют более 300 компаний, зарегистрировались посетители и участники из 20 стран мира. 200 предприятий Беларуси представили свою продукцию на ИННОПРОМ.
"Для подписания контрактов и соглашений была создана специальная площадка. Многие говорят, что бизнес любит тишину, но вместе с тем ряд компаний будет озвучивать некоторые цифры. Много встреч пройдет впервые, поэтому, скорее всего, после них будут выезды на предприятия. Все-таки это долгий процесс - перейти от первого контакта к контракту", - подчеркнул Михаил Мятликов.