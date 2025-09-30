Большой потенциал роста - гости ИННОПРОМ о перспективах сотрудничества

ИННОПРОМ - это еще и точечные контакты. Брестская область обсудила перспективы сотрудничества с Иркутском. Заключено соглашение о взаимодействии Витебской и Смоленской областей, а также совместный IT-кластер Минска и Уфы.

Какие еще появились договоренности, гости выставки поделились с корреспондентами "Первого информационного".

Владимир Читоркин, зампредседателя правительства Иркутской области России:

"Сегодня прошло 10-е, юбилейное, заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Иркутской области. Посмотрели итоги, перспективное направление развития. Но текущие цифры говорят скорее о том, что потенциал еще велик, потому что товарооборот на уровне 30 млн долларов - это не совсем та цифра, на которую можно было бы рассчитывать".

Зампредседателя правительства Иркутской области отметил, что стороны видят большой потенциал роста и на ИННОПРОМ обсудили, как будут добиваться этого. "Прежде всего, это, конечно, поставки широкого спектра продукции от агропромышленного комплекса до высоких технологий. Мы готовы принимать от белорусской стороны технику, инструменты, оборудование", - перечислил Владимир Читоркин.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана:

"Трек, о котором мы сегодня говорим, он носит название не только башкирско-белорусского. Сегодня мы вышли на уровень российско-белорусских отношений. Трек носит название "Российско-белорусский инвестиционный кластер". В преддверии разработки этого механизма был реализован ряд инвестиционных проектов, в частности, компания "АМКОДОР". В рамках реализации этого проекта Республика Башкортостан выстроила всю необходимую инфраструктуру, построила за крайне короткое время (за 9 месяцев) завод, предоставила весь пул преференций, которые могут быть, и уже компания "АМКОДОР" наполнила его своими компетенциями, оборудованием. И сегодня это предприятие работает".

"Дорожная карта - это порядка 80 проектов, это 8 основных направлений: туризм, социально-культурное направление, сельское хозяйство, промышленность. По каждому из проектов есть договоренности. Мы договорились, что интенсивность этих встреч будет увеличена. И, конечно же, дополняться новыми направлениями", - отметил Рустам Муратов.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси - ООО "Русатом Бел":

"Было озвучено, что будет или третий блок, или вторая атомная станция. Мы будем рады взаимодействовать с Республикой Беларусь в зависимости от решений руководства республики. Главное, чтобы это было в интересах народа".