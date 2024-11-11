Дедолларизация близка? Какая валюта используется в белорусско-российской торговле

Товарооборот привыкли считать в долларах. А какую валюту используют во взаимной торговле Беларусь и Россия? Может, не за горами дедолларизация? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

Эксперт обозначил, что в 2023 году расчет производился в национальных валютах - в российском и белорусском рубле, который составил порядка 92 %. Юрий Золотарев предположил, что по итогам 2024 года эта цифра составит уже 98 %.

Юрий Золотарев:

"Это очень впечатляющая цифра, что мы используем такой эквивалент в долларах. Это делается для того, чтобы можно было легче обеспечить сравнительную базу торговли с другими странами. А вообще, это более удобно в масштабах мировой экономики".