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Дедолларизация близка? Какая валюта используется в белорусско-российской торговле
Товарооборот привыкли считать в долларах. А какую валюту используют во взаимной торговле Беларусь и Россия? Может, не за горами дедолларизация? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.
Эксперт обозначил, что в 2023 году расчет производился в национальных валютах - в российском и белорусском рубле, который составил порядка 92 %. Юрий Золотарев предположил, что по итогам 2024 года эта цифра составит уже 98 %.
Юрий Золотарев:
"Это очень впечатляющая цифра, что мы используем такой эквивалент в долларах. Это делается для того, чтобы можно было легче обеспечить сравнительную базу торговли с другими странами. А вообще, это более удобно в масштабах мировой экономики".
По словам представителя, доллар - это просто-напросто единица, которая позволяет в целом сделать сравнительный анализ.
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