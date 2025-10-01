Десятки подписанных документов стратегической важности. "ИННОПРОМ. Беларусь" прошел в Минске

Премьера выставочного сезона состоялась! Форум "ИННОПРОМ. Беларусь" завершил свою работу в Минске. Итоги организаторы подведут совсем скоро, но уже сейчас очевидно, что участие в экспозиции - это престиж и выгода.

Плюс новый опыт для нашей страны именно в организации столь масштабного международного события, о котором участники будут вспоминать еще долго, подсчитывая суммы новых контрактов. А еще ИННОПРОМ - это встречи в режиме нон-стоп и десятки подписанных документов стратегической важности для развития промышленной кооперации между странами.

В эти дни в Минск прилетело солидное число зарубежных делегаций. Белорусская столица практически жила в большом переговорном марафоне. Мы встречали гостей и на полях Евразийского межправсовета, и в кулуарах Совета глав правительства, и на стендах выставки ИННОПРОМ, где масштабно презентовали промышленное завтра. Вот первые результаты: 14 тыс. человек посетили Минский международный выставочный центр.

Здесь не встретишь случайных посетителей, все профессиональные покупатели или специалисты в той или иной сфере. Гости из 24 стран мира приехали за новыми технологиями и договоренностями. Наша страна подготовит и площадку для продуктивных переговоров, и представит всю палитру своей промышленности.

Евгений Бахин, директор по стратегическому развитию компании "Аскон" (Россия)

Евгений Бахин, директор по стратегическому развитию компании "Аскон" (Россия):

"Мы в ИННОПРОМ участвуем много лет. Мы участвовали много раз в Екатеринбурге и в Ташкенте. Впервые в Минске эта выставка не российско-белорусская, это выставка не ЕАЭС. Эта выставка шагнула на уровень выше, она шагнула за пределы ЕАЭС. По сути, это выставка новой формируемой технологической зоны на основе наших отечественных технологий, нашей продукции и всего того, что мы начинаем делать сами. А мы начинаем делать сами все больше и больше с точки зрения машиностроения, приборостроения, дальше станкостроения, электроники, как мы все надеемся. То есть, наверное, вот это главный предварительный итог".

Первый белорусский ИННОПРОМ работал на протяжении трех дней. И дебют оказался успешным (насколько именно, скажут организаторы, когда подсчитают суммы контрактов). Но ясно уже сейчас: выставка стала реальной платформой для кооперации, здесь закладывались основы будущих совместных проектов. Комнаты для переговоров Минского международного выставочного центра в прямом смысле слова были расписаны по минутам.

Олеся Шангареева, директор выставки "ИННОПРОМ. Беларусь"

Олеся Шангареева, директор выставки "ИННОПРОМ. Беларусь":

"На наш взгляд, выставка имела огромный успех как у белорусских компаний, так и у компаний российских. Мы несколько раз слышали такие отзывы: подходит ко мне представитель компании, говорит, что несколько лет они пытались решить вопрос, приехали к нам и за один день порешали все вопросы, вышли на контракт. Для нас это самая высокая оценка, которая только может быть от наших участников. Т.е. то, ради чего мы делаем, это чтобы вот такие результаты были у наших участников".

На 20 тыс. кв. м можно было увидеть достижения российских регионов. А Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан представили свои национальные экспозиции. Отдельный павильон для белорусов, здесь все, чем гордимся и что продиктовано спросом. Конечно, многие наши бренды давно не нуждаются в рекламе. Но это не повод сбавлять позиции, скорее, стимул наращивать темпы.

Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":

"К нам в гости приехало очень много иностранных субъектов хозяйствования. Это регионы Российской Федерации и другие государства - члены СНГ и дальнее зарубежье. Поэтому есть очень хорошие договоренности. Техника "Амкодор" вызывает неподдельный интерес. Мы широко представили свою экспозицию и в формате уличной выставочной площадки. Там наши самые передовые наработки, которые мы еще даже мало кому показывали. Поэтому это вызывает неподдельный интерес и приводит к тому, что в ближайшее время мы формализуем все эти договоренности в конкретные контрактные обязательства по поставкам нашей продукции в те регионы присутствия, где мы работаем".

В финальный день плотная деловая программа. 1 октября акцент в том числе и на подготовку кадров. Говорили о внедрении новшеств в образовательный процесс. Ведь благодаря сплаву опыта и инноваций наш производственный сектор может оставаться конкурентоспособным на мировом рынке.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Новое соглашение, которое мы заключили с нашими партнерами, уже не двухстороннее соглашение, которое традиционно для нас с нашими партнерами, а уже трехстороннее. Сегодня мы заключили соглашение еще с компанией "Аскон" и нашими предприятиями "Минский тракторный завод" и холдинг "Амкодор". Сегодня подготовка выходит за рамки двухсторонних отношений, добавляются новые технологии, процесс обучения востребован нашими промышленными предприятиями. И это, я считаю, успех ИНОПРОМ, который очень важен и он очевиден".

Еще один документ из сегодняшнего портфеля. Беларусь и Тюменская область будут активнее сотрудничать в научно-технической сфере. Конкретные шаги прописали в дорожной карте.

Татьяна Столярова, зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям:

"На ИНОПРОМ также представлен и стенд научно-технических разработок, который готовил ГКНТ совместно с Министерством образования, совместно с резидентами технопарков. И, конечно же, данный стенд нам позволил свыше 60 научно-исследовательских работ и разработок представить. И на стенде состоялись деловые переговоры и контакты".