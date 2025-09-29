Доля белорусского цемента на стройках Москвы и Петербурга превысила 10 %

На Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске Белорусская цементная компания демонстрирует свои достижения и укрепляет позиции на международном рынке.

Агент-директор компании "БЦК" Александр Довгало рассказал о значении участия в выставке, успехах белорусского цемента на российском рынке и новых проектах, которые приближают продукцию к потребителям.

Для Белорусской цементной компании участие в "ИННОПРОМ. Беларусь" - это не только честь, но и шанс продемонстрировать свои возможности на крупнейшей промышленной выставке.

"Уровень подготовки "ИННОПРОМ. Беларусь" соответствует самым высоким стандартам", - отметил Александр Довгало.

Он подчеркнул, что компания активно участвует в международных мероприятиях, включая Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, и использует такие площадки для обмена опытом, знакомства с новыми технологиями и налаживания контактов с руководителями высокого уровня.

"Мы воспользуемся всеми возможностями, которые предоставляет "ИННОПРОМ", чтобы укрепить наши позиции", - добавил он.

Одной из громких новостей стало то, что доля белорусского цемента на стройках Москвы и Санкт-Петербурга превысила 10 %.

Александр Довгало объясняет этот успех несколькими факторами: "Прежде всего, это сплоченность нашего коллектива, нацеленность на высокие результаты и, конечно, качество продукции".

Немаловажную роль играют и логистические возможности компании: управление парком из более чем 2300 единиц подвижного состава позволяет своевременно доставлять цемент потребителям.

Кроме того, Белорусская цементная компания активно развивает инфраструктуру в России. Недавно была завершена сделка по приобретению земельного участка в Московской области, и уже начато проектирование логистического комплекса в Наро-Фоминске.

"Это позволяет нам быть ближе к потребителям и обеспечивать высокий уровень сервиса, включая техническую поддержку", - пояснил Александр Довгало.