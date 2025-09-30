3.64 BYN
"Дожинки" в Минской области: награды получили аграрии Борисовского района
Дожиночный марафон проходит в районах Минской области. Продолжается награждение и чествование лучших тружеников села.
В агрогородке Лешница прошел фестиваль-ярмарка "Дожинки", где собрались хлеборобы Борисовского района. Их вклад в общий каравай Минской области составил более 100 тыс. тонн зерна при средней урожайности свыше 42 центнеров с гектара. Это лучший результат района за всю историю. Передовики, которые внесли значительный вклад, получили награды. Также были отмечены лучшие подворья и душистые караваи.
Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
"Такой праздник, как "Дожинки" - это подведение итогов, надо сказать всем работникам спасибо. У нас в агрогородке мы около 10 дворовых территорий привели в порядок, подъездные пути, дорожки благоустроили, в амбулатории проводим реконструкцию. Т.е. приводим агрогородки в порядок, чтобы на уровне были не ниже города, а может даже, и выше".
31 экипаж намолотил свыше тысячи тонн зерна, 7 агрокоманд - по 2 тыс. тонн и один экипаж - более 3 тыс. За каждой цифрой слаженная работа аграриев и ответственный подход к делу.