"Дожинки" в Минской области: награды получили аграрии Борисовского района

В агрогородке Лешница прошел фестиваль-ярмарка "Дожинки", где собрались хлеборобы Борисовского района. Их вклад в общий каравай Минской области составил более 100 тыс. тонн зерна при средней урожайности свыше 42 центнеров с гектара. Это лучший результат района за всю историю. Передовики, которые внесли значительный вклад, получили награды. Также были отмечены лучшие подворья и душистые караваи.

"Такой праздник, как "Дожинки" - это подведение итогов, надо сказать всем работникам спасибо. У нас в агрогородке мы около 10 дворовых территорий привели в порядок, подъездные пути, дорожки благоустроили, в амбулатории проводим реконструкцию. Т.е. приводим агрогородки в порядок, чтобы на уровне были не ниже города, а может даже, и выше".