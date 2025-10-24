3.66 BYN
Экономика прежде всего: Минск принимает ежегодную Международную научную конференцию
Беларусь верстает важнейшие прогнозные документы. В работе - Программа социально-экономического развития на пятилетку.
Напомним, специально созданная рабочая группа должна представить итоговый документ к 1 ноября.
С какими вызовами столкнется Беларусь и Союзное государство в ближайшие годы, как в эпоху мировой турбулентности делать точные прогнозы - эти и другие вопросы находятся в поле зрения отраслевых экспертов.
Минск принимает ежегодную Международную научную конференцию. Экономисты, деловые круги, теоретики и практики вырабатывают новые подходы к прогнозированию. Традиционно в форуме участвуют и российские эксперты. В 2025 году акцент ставится на межрегиональное сотрудничество.
Игорь Капырин, директор Департамента Министерства иностранных дел России:
"Нам в союзное строительство нужно привлекать как можно больше людей снизу. В этом должны участвовать мелкие и средние предприятия".
Конференция - хорошая возможность обсудить и двусторонние связи. В 2025 году на форум приехала представительная делегация из Санкт-Петербурга.