Экономика прежде всего: Минск принимает ежегодную Международную научную конференцию

Беларусь верстает важнейшие прогнозные документы. В работе - Программа социально-экономического развития на пятилетку.

Напомним, специально созданная рабочая группа должна представить итоговый документ к 1 ноября.

С какими вызовами столкнется Беларусь и Союзное государство в ближайшие годы, как в эпоху мировой турбулентности делать точные прогнозы - эти и другие вопросы находятся в поле зрения отраслевых экспертов.

Минск принимает ежегодную Международную научную конференцию. Экономисты, деловые круги, теоретики и практики вырабатывают новые подходы к прогнозированию. Традиционно в форуме участвуют и российские эксперты. В 2025 году акцент ставится на межрегиональное сотрудничество.

Игорь Капырин, директор Департамента Министерства иностранных дел России:

"Нам в союзное строительство нужно привлекать как можно больше людей снизу. В этом должны участвовать мелкие и средние предприятия".