Фармацевтика, легкая промышленность. Какие направления будут развивать Минск и Ленинградская область
Промышленное партнерство - драйвер развития регионов. Минск и Ленинградская область 30 сентября подписали соглашение о расширении сотрудничества.
Мэр Минска Владимир Кухарев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили строительство сервисных центров МТЗ и МАЗ на территории российского региона.
Только в 2024 году Ленинградская область закупила почти 200 единиц техники Минского тракторного завода.
"Наше предложение, которое мы озвучивали в рамках выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", - это создание единого сервисного центра белорусской техники в Ленинградской области. И тогда бы мы могли покупать более сложную, более серьезную технику", - обозначил Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Ленинградская область - это регион, который очень быстро развивается, очень много предприятий, новых предприятий, которые действительно для нас являются очень интересными. И мы сегодня разговаривали о том, чтобы наладить сотрудничество в новых отраслях: радиоэлектроника, IT-решение для продукции промышленности. Именно там, где надо делать новые схемы, микросхемы, которые уже нужны практически по каждому направлению".
Фармацевтика, радиоэлектроника, легкая промышленность, косметология и традиционно продукты питания. Взаимовыгодное сотрудничество брендов в этих сферах также интересно регионам-партнерам.
Еще точки маршрута делегации Ленинградской области - "Мотовело" и коммунальные хозяйства Минска. Там предполагается подписать контракты на закупку белорусских спецмашин и мотоциклов.