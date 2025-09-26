Глава Нацбанка оценил успехи "Легмаша": объемы производства выросли в 10 раз после перезагрузки

26 сентября глава Нацбанка оценил проделанную работу на предприятии "Легмаш" в Оршанском районе. Эта территория всегда была на особом контроле и перезагрузка предприятий - одно из поручений Президента.

Завод "Легмаш" выпускает как традиционную чугунолитейную продукцию, например, сковородки, изделия для нефтегазовой отрасли, так и продукцию военного назначения. Гражданское предприятие передали под крыло Госкомвоенпрома и показатели выросли в разы - объемы производства вырос в 10 раз, а чистая прибыль - в 8.

Сейчас эти показатели одни из лучших в Оршанском районе, средняя зарплата составляет 3 тыс. рублей, на предприятии работают 500 человек, за несколько лет коллектив удвоился.

Владислав Павленко, директор ОАО "Завод "Легмаш":

"Мы в месяц производим столько, сколько предприятие в год раньше производило. Проект начался в 2023 году, с этого года предприятие всегда прибавляло. Мы проводим редизайн и ребрендинг посуды, и с 2026 года будем уже под другой торговой маркой".

Владислав Павленко, директор ОАО "Завод "Легмаш"

О развитии Витебского региона сегодня говорили и в облисполкоме, в частности, про арендное жилье. Важно строить не просто квадраты, а под потребность предприятия для привлечения нужных ему кадров.

Это актуально и для "Легмаша", сейчас здесь завершается масштабный инвестпроект, специалисты нужны. Завод вышел на самоокупаемость и дополнительные кредиты не требуются.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Можете задать вопрос: причем здесь Национальный банк и машиностроение, но Президент говорит, что для высших должностных лиц нет "не своих" вопросов. Также я непосредственно участвовал в выработке решений конкретно по этому предприятию, поэтому очень важно было посмотреть, что получилось, как выполняются поручения Президента, которые были даны в ходе его визита сюда. Конечно, у любого предприятия есть вопросы, которые требуют внимания и решения".

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси

Для бизнеса банки снижают ставки третий месяц подряд. В итоге за 8 месяцев более чем в 1,5 раза вырос объем кредитов на инвестцели и почти на 15 % - для юрлиц.

Спрос есть и это хороший сигнал. Всесторонне и объективно оценивать процессы в экономике будет рабочая группа в Нацбанке, которая была создана по поручению Президента, возглавит ее председатель правления Роман Головченко.

"Глава государства хочет различных взглядов на происходящий в экономике процесс, в том числе и альтернативных. Но они не должны быть альтернативными ради альтернативы. Задача - быть абсолютно объективным. Я лично вижу в первую очередь не информационную направленность этого анализа, а прикладную, потому что самое главное в любом анализе - четкое вычленение проблем и предложение осмысленных и выверенных вариантов для их решения", - отметил Роман Головченко.