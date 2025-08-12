Головченко: Золотовалютный резерв Беларуси превысил отметку в 12 млрд долларов

Беларусь продолжает активно накапливать золотовалютные резервы. Мы впервые превысили рубеж в 12 млрд долларов. Об этом рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

Головченко назвал главные факторы, которые повлияли на активный рост. "Практически в два раза за последнее время выросла цена золота. Это не случайно, это следствие того, что мы сознательно в структуре наших золотовалютных резервов серьезную часть накапливали именно в монетарном золоте", - отметил председатель правления Нацбанка.

Несмотря на наличие хранилища, где содержится определенное количество средств, значительная часть золотовалютных резервов любой страны должна быть задействована. "Деньги должны не лежать, а работать", - подчеркнул Головченко. Поэтому часть этих средств размещается в доходные инструменты, что приносит дополнительный заработок. Беларусь приблизилась к международному показателю финансовой устойчивости - трехмесячному импорту, когда золотовалютные резервы могут обеспечивать полностью трехмесячный импорт государства.