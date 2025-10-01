Горячий сезон: сельхозпроизводители формируют стабфонды

Производители плодоовощной продукции формируют стабфонды Беларуси. Стоит задача насытить рынок и обеспечить соцсферу отечественными овощами, чтобы уйти от витаминного импорта.

Полноценный борщевой набор в свежем виде на прилавках магазинов гарантировано будет, уверяют сельхозпроизводители. Также вкусным и разнообразным будет меню в учреждениях бюджетной сферы.

Этой осенью в Гомельской области положат на хранение 18 тыс. т моркови, капусты, свеклы, картофеля, лука, яблок. Хозяйство "Брилево" специализируется на выращивании корнеплодов, в эти дни их активно убирают и свозят в хранилища. Морковь заслуженно считают кладовой каротина. С одного гектара в среднем овощеводы собирают 600 центнеров. В помощь аграриям - трудовой студенческий десант.

Сергей Альчиков, замдиректора КСУП "Брилево":

"Реализация стабилизационных фондов начинается с 15 ноября и продолжится до апреля-мая 2026 года. Заключены договора с торговыми сетями и бюджетными организациями, и мы должны обеспечить поставки согласно графику выборки. По срокам нам необходимо еще 2-3 недели для завершения работ в полном объеме по уборке овощей".