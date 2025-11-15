В Доме радио Республиканский телерадиомарафон принимает гостей

Увага! Гаворыць Мінск! Именно с этих слов началась история отечественного радиовещания. 100 лет назад Белорусское радио впервые вышло в эфир. С юбилеем коллектив поздравил Президент.

В Доме радио продолжается праздничный эфир. Республиканский телерадиомарафон на протяжении дня принимает гостей. Вековой юбилей можно увидеть в режиме онлайн как в теле-, так и радиоэфире.

В напряженном режиме с 8 утра кипят эфиры на Красной, 4. В вековой юбилей национального радиоэфира телерадиомарафон заполонил сетку вещания не только в Доме радио, но и на канале "Беларусь 3". Не только услышать, но и увидеть всех причастных к вековому празднику сегодня можно на протяжении дня благодаря телевизионным трансляциям. На Красной, 4, возле расположилась Передвижная телевизионная станция, которая становится прямым участником и помогает 100-летнему юбилею греметь.