"ИННОПРОМ-2025": ключевая промышленная выставка осени стартует 29 сентября в Минске

Ключевая выставка осени начнется 29 сентября - в Минске стартует "ИННОПРОМ. Беларусь". Подготовка к масштабному событию уже на финишной прямой.

Место проведения - Минский международный выставочный центр. Это современный, технологичный, просторный комплекс, который включает 20 тыс. кв. м выставочной площади. Экспозиция будет представлена как внутри здания, так и на улице.

Деловая программа будет включать более 20 мероприятий. Эксперты обсудят все, что касается промышленности будущего. Среди направлений - автоматизация производства, инновации в металлургии, кибербезопасность предприятий и внедрение искусственного интеллекта.

Всего ожидаем участие полутысячи компаний. От Беларуси - 70 стендов, в том числе коллективных. В итоге 200 предприятий.

От России традиционно очень широкое представительство - свыше 280 компаний из 23 регионов. И не забываем про национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Всего прошли регистрацию 7 тыс. участников и посетителей из 22 стран. Цифры не окончательные - ожидается большой поток гостей. Поданы заявки на подписание 20 контрактов - это тоже только начало, выставка обещает быть очень результативной.

Это доказывает и ее история: "ИННОПРОМ" ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2010 года, наша страна участвует в мероприятии с 2012 года, с каждым разом прирастая площадями.

Важным этапом стал 2023 год, тогда Беларусь выступила в качестве страны-партнера. И вот спустя два года "ИННОПРОМ" мы принимаем у себя.

Так, Беларусь еще раз подтверждает статус важного промышленного центра. Мы сохранили и развили компетенции, которые сегодня востребованы в мире.