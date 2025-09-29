"ИННОПРОМ. Беларусь" открывает деловую программу - фокус на промышленной кооперации

Деловая программа выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" уже стартовала, открыло этот трехдневный переговорный марафон заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС.

Какие вопросы вынесены на обсуждение, заранее не анонсировалось, но из названия очевидно, о чем идет речь. Промышленной отрасли уделяется особое внимание и в рамках Союзного государства, и в рамках Евразийского экономического союза.

Беларусь в этом году председательствует в органах союзной "пятерки" и задает свой темп по интеграции и реализации кооперационных проектов. Особое внимание в этом отводится и механизму финансирования кооперационных проектов, как ранее сообщали в Евразийской экономической комиссии, два проекта уже реализуются, еще порядка десяти на рассмотрении.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой кооперационных проектов. Безусловно, они все будут реализованы, в том числе с помощью тех механизмов, которые сегодня предлагает Евразийская экономическая комиссия. Наши партнеры работают. Мы благодарны и самой Комиссии, и нашему малому бизнесу, который активно откликнулся на эту идею. Поэтому результаты себя не заставят ждать", - отметил начальник управления Министерства промышленности Беларуси Игорь Цыбулько.