"ИННОПРОМ. Беларусь" открывается в Минске
29 сентября 2025 года в Минске впервые стартует Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Мероприятие соберет ведущие промышленные компании и представителей правительств стран ЕАЭС, СНГ и других государств - всего на мероприятии ожидаются гости из 24 стран мира.
Премьерный минский ИННОПРОМ обещает стать важной площадкой для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального промышленного сотрудничества.
Выставка пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO.
Организаторы выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство промышленности Республики Беларусь. Оператор - компания "Формика Ивент".
Общая площадь экспозиции превысит 20 000 кв. м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. Основные разделы выставки охватывают машиностроение и компоненты, металлургию и материалы, химическую промышленность, промышленные IT, автоматизацию производств и услуги для промышленности.
В экспозиции примут участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 российских компаний из 23 регионов РФ, более 190 компаний из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран.
Среди участников - ведущие промышленные предприятия. С российской стороны участвуют такие крупные компании, как 1С, СМК, ММК, "Полипласт", "Ростех", "Нацпроектстрой", НАМИ, ТМХ, "АвтоВАЗ", АСКОН; с белорусской стороны - "Амкодор", БелАЗ, МАЗ, БМЗ, "Гомсельмаш", "Планар", "Белпромпроект" и другие.
Важным элементом "ИННОПРОМ. Беларусь" станет промышленный форум. В его центре - главная пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" с участием руководителей правительств стран ЕАЭС.
Кроме того, запланированы специализированные дискуссии по ключевым темам промышленной кооперации:
- искусственный интеллект в промышленности;
- цифровизация производства;
- технологии для городов;
- энергетика;
- беспилотные технологии гражданского назначения;
- комплектующие для автомобильной промышленности;
- особенности международных расчетов;
- подготовка кадров для промышленности.
В первый день выставку посетят председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, главы правительств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, а также министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана и министр промышленности Кубы.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится с 2010 года в Екатеринбурге - история мероприятия перешагнула свой 15-летний рубеж в этом году. Открытие выставки в Минске является важной вехой в развитии торгово-промышленных связей в рамках Союзного государства. Международная выставка ИННОПРОМ также уже более 5 лет проходит в Ташкенте (Узбекистан). Кроме того, выставки под брендом ИННОПРОМ проходили в Астане (Казахстан) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Следующий ИННОПРОМ состоится в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля 2026 года с экспозицией более 6 тыс. кв. м.