"ИННОПРОМ. Беларусь" - узнайте больше о форуме за день до его открытия в "Главном эфире"

Она стартует 29 сентября и продлится до 1 октября. Участие принимают около 500 компаний. Будет представлено много новинок, которые в этом году сошли с конвейеров и проходят испытания от белорусских производителей, на них уже есть заказы от партнеров из России и дальнего зарубежья.

"И Россия, и Республика Беларусь столкнулись с известными санкционными ограничениями. Очень многие продукты и технологии мы были вынуждены создавать с нуля. Однако, благодаря тому, что у нас сохранилась очень крепкая и проверенная десятилетиями советская научная база, нам удалось эти компетенции нарастить очень быстро. Конечно, помогает тот факт, что российские и белорусские производители работают вместе, всегда эффект от такого сотрудничества многократный. Где бы мы ни работали, в Африке или Азии, мы везде видим белорусскую сельхозтехнику, логотипы МАЗа, это действительно продукты, которые достойны лучших образцов мировой техники. Беларусь успешно их экспортирует, не только в Россию и страны ЕАЭС, но и по всему миру".