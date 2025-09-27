3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
"ИННОПРОМ. Беларусь" - узнайте больше о форуме за день до его открытия в "Главном эфире"
Химическая промышленность, машиностроение и компоненты, металлургия и материалы, промышленные информационные технологии и автоматизация производств - все это международная выставка "ИННОПРОМ".
Она стартует 29 сентября и продлится до 1 октября. Участие принимают около 500 компаний. Будет представлено много новинок, которые в этом году сошли с конвейеров и проходят испытания от белорусских производителей, на них уже есть заказы от партнеров из России и дальнего зарубежья.
Ожидается подписание контактов прямо на площадке "ИННОПРОМа" и большая деловая программа, где будут говорить о цифровизации и промышленности будущего.
Антон Атрашкин, директор деловой программы "ИННОПРОМ":
"И Россия, и Республика Беларусь столкнулись с известными санкционными ограничениями. Очень многие продукты и технологии мы были вынуждены создавать с нуля. Однако, благодаря тому, что у нас сохранилась очень крепкая и проверенная десятилетиями советская научная база, нам удалось эти компетенции нарастить очень быстро. Конечно, помогает тот факт, что российские и белорусские производители работают вместе, всегда эффект от такого сотрудничества многократный. Где бы мы ни работали, в Африке или Азии, мы везде видим белорусскую сельхозтехнику, логотипы МАЗа, это действительно продукты, которые достойны лучших образцов мировой техники. Беларусь успешно их экспортирует, не только в Россию и страны ЕАЭС, но и по всему миру".
Подробнее о форуме и экспозициях, которые будут на нем представлены, - смотрите 28 сентября в "Главном эфире".