ИННОПРОМ в Минске стал площадкой для укрепления сотрудничества Брестской и Ульяновской областей

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске, став значимым событием для промышленных предприятий и регионов.

Свыше 200 белорусских компаний на 70 стендах и около 300 российских предприятий из 25 регионов представили свои достижения.

Однако ИННОПРОМ - это не только выставка, но и масштабная переговорная площадка, где губернаторы, бизнесмены и делегации из разных стран ищут новые точки роста и укрепляют сотрудничество. О ключевых аспектах мероприятия и перспективах взаимодействия рассказали председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Оба региона, известные своими промышленными и авиастроительными компетенциями, ищут новые направления для взаимодействия. Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома, отметил, что Брестская область сильна не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве.

"Мы обеспечиваем 64 % экспорта мясомолочной продукции, кормим мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, и наши продукты представлены на рынке Ульяновской области", - рассказал он.

По его словам, регионы обмениваются опытом и компетенциями, создавая условия для бизнеса и дальнейшего развития.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что его регион делает ставку на восстановление производства станков и тяжелого оборудования.

"У нас серьезные компетенции по производству станков, и мы их сейчас активно восстанавливаем", - отметил он.

Одним из успешных примеров сотрудничества стало совместное предприятие "Полесье", изначально основанное в белорусском Кобрине, а теперь локализованное в Димитровграде.

"Это предприятие становится лидером рынка по производству игрушек в России и динамично развивается", - добавил Алексей Русских.

"ИННОПРОМ. Беларусь" объединяет как уличную площадку с новинками белорусской и российской промышленности, так и внутреннюю экспозицию, где представлены стенды российских регионов, а также национальные экспозиции Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.