ИННОПРОМ в Минске стал площадкой для укрепления сотрудничества Брестской и Ульяновской областей
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске, став значимым событием для промышленных предприятий и регионов.
Свыше 200 белорусских компаний на 70 стендах и около 300 российских предприятий из 25 регионов представили свои достижения.
Однако ИННОПРОМ - это не только выставка, но и масштабная переговорная площадка, где губернаторы, бизнесмены и делегации из разных стран ищут новые точки роста и укрепляют сотрудничество. О ключевых аспектах мероприятия и перспективах взаимодействия рассказали председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Оба региона, известные своими промышленными и авиастроительными компетенциями, ищут новые направления для взаимодействия. Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома, отметил, что Брестская область сильна не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве.
"Мы обеспечиваем 64 % экспорта мясомолочной продукции, кормим мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, и наши продукты представлены на рынке Ульяновской области", - рассказал он.
По его словам, регионы обмениваются опытом и компетенциями, создавая условия для бизнеса и дальнейшего развития.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что его регион делает ставку на восстановление производства станков и тяжелого оборудования.
"У нас серьезные компетенции по производству станков, и мы их сейчас активно восстанавливаем", - отметил он.
Одним из успешных примеров сотрудничества стало совместное предприятие "Полесье", изначально основанное в белорусском Кобрине, а теперь локализованное в Димитровграде.
"Это предприятие становится лидером рынка по производству игрушек в России и динамично развивается", - добавил Алексей Русских.
"ИННОПРОМ. Беларусь" объединяет как уличную площадку с новинками белорусской и российской промышленности, так и внутреннюю экспозицию, где представлены стенды российских регионов, а также национальные экспозиции Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Посетители могут ознакомиться с передовыми технологиями и обсудить перспективы сотрудничества. Выставка демонстрирует не только достижения отдельных компаний, но и потенциал межрегионального взаимодействия.