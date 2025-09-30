Интеллектуальные системы управления, ИИ. На "ИННОПРОМ. Беларусь" обсудили киберриски

В Минске продолжает работу международная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". На площадке в 20 тыс. кв. м в BELEXPO представлены компании из 24 стран.

30 сентября на ИННОПРОМ говорили о киберрисках. Внедрение интеллектуальных систем управления, цифровых двойников и ИИ позволяет предприятиям значительно повысить эффективность, оптимизировать производственные процессы и снизить издержки.