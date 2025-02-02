Как аномально теплая зима повлияет на урожай

Аномально теплая зима в Беларуси - одна из самых народных тем для обсуждения. Такого еще не было, твердят белорусы, глядя на то, что происходит каждый день за окном. У одних устойчивый плюс вызывает радость: не нужно, например, чистить автомобиль перед работой от снега, да и на зимнем гардеробе можно сэкономить.

Но если посмотреть глобальнее? Для аграриев это повод задуматься, как мягкая, дождливая погода повлияет на урожай. Не проснутся ли раньше времени поля? И как справиться с последствиями капризной зимы? Об этом рассказала Марина Романовская вместе с представителями науки.

Эта зима, кажется, играет по своим правилам, бьет температурные рекорды со знаком плюс и тем самым проверяет озимые на стойкость.

Евгений Вацуро, замдиректора агрокомбината "Юбилейный":

"Поле озимой пшеницы еще в состоянии покоя. Период вегетации еще не пошел. С осени она хорошо распустилась - встречаются пять стеблей. Если так будет и в начале весны, то потенциал на урожайность хороший".

Евгений Вацуро - аграрий с многолетним стажем: четверть века отвечает за урожай. Таких аномальных зим, чтобы вместо снега шли дожди, а минус сменился на плюс, за его практику было не много. Поволноваться аграриев, особенно на юге страны, заставил январь 2023 года. Тогда температура в Высоком Брестской области достигла более 16 градусов. Свои плюсовые рекорды были и в других областях. Но урожай получили достойный.

В каком состоянии культура выйдет из зимовки, зависит в том числе от проделанной накануне работы, говорят и аграрии, и представители науки.

"На сегодняшний момент посевы озимых в нашей зоне очень хорошие. В зимовку они ушли в хорошем состоянии. У них было достаточное количество энергетического запаса. Были все предпосылки для хорошей перезимовки: внесены удобрения, проведена агротехника, сроки сева, обработка от болезней - все это в совокупности будет влиять на то, как растения выйдут из зимовки. Ну а пока нужно просто ждать и наблюдать", - сказала старший научный сотрудник Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси Любовь Картавенкова.

Зима в Беларуси еще будет, но такая погода не опасна для озимых. На этом акцентирует внимание и глава государства. Период вегетации у растений еще не начался.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Растения начинают вегетировать где-то при температуре 7-8 градусов тепла. Вегетация растений зимой сейчас опасна. Их не подкормишь, а они используют питательные вещества. Вот если бы было теплее, это опасно. 1, 3, 4 градуса тепла - растения в покое. Они не потребляют питательные вещества. Страха нет. Если ударит сильный мороз, не дай бог, конечно, рапс подмерзнет. А у нас большое количество посевов. Могут где-то быть повреждены озимые".

Аграрии понимают, результат зависит не только от погоды: качественные семена, сроки, подкорма - важно все.

Александр Фирсин, директор агрокомбината "Юбилейный":

"Забота о селе - дорогого стоит. А то, что Президент озабочен озимыми, тоже понятно. Зима не типичная для нас, поэтому Бацька и беспокоится, чтобы быть с хлебом".

За последние годы на севере страны скорректировали структуру посевных площадей. Значительно увеличили именно озимый клин. Такой подход, говорят аграрии, позволяет получать более высокий урожай.

Зима для аграриев совсем не повод сидеть без работы. Дел хватает в мастерских: вовремя подготовленная техника - залог успешного старта весной. На мехдворе "Бабиничи" ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" - 60 тракторов и более 170 единиц прицепной техники. Рабочих рук хватает, позаботились об условиях - в распоряжении отапливаемый бокс для ремонта.

Быть мобильными и на севе, и на уборочной помогает свой автопарк. Сейчас оптимальное время для ремонта машин. Чтобы в жаркий аграрный сезон всей командой работать на результат.