Мир отметил Международный день харизматичных личностей - кто эти люди

10 августа отмечается Международный день харизматичных личностей. О том, насколько мимика важна в выражении внутреннего мира человека, спорят многие. Сегодня особенно популярна такая наука, как психология, которая призвана помочь, говоря сухим языком, извлекать эмоции изнутри.

Есть и еще одна версия: харизма - это нечто врожденное. Но многие считают, что этому можно обучиться, например, как в школе. Андрей Козлов проверил, так ли это.

Чтобы понять силу харизмы, мы выбрали для нашего эксперимента в "Главном эфире" трех героев из различных, но все таки в какой-то степени смежных сфер деятельности.

Катерина Круталевич, политический обозреватель "Первого информационного" телеканала, которая в своих материалах отличается репортерской подачей, это и есть харизма. Настя Кравченко - популярная исполнительница, выпускница проекта "Фактор.by" и будет представлять нашу страну на "Интервидении"! Яркая девушка, которая не стесняется выражать свои эмоции на сцене и в жизни. И это тоже харизма. Наконец, Евгений Ермолкович, актер и исполнитель совершенно неординарного жанра. Тут вообще все понятно.

Катерина Круталевич

Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Харизма - это умение человека выразить, что он думает. И сделать это уверенно, потому что огромное количество людей боятся собственных мыслей, форматируют их до состояния "я стою, ступором, у меня в голове туман, я не знаю, что сказать". Не боишься показывать. Еще раз, в адекватном понимании этого слова. Не боишься показывать эмоции, не даешь себя. Что за этим следует? Ты не даешь себя обижать. Ты не даешь на себе ехать, ты не даешь делать с собой то, чего ты не хочешь. И если у тебя спрашивают мнение, ты не убегаешь со словами "О, Боже, пожалуйста, только не меня снимайте", а говоришь, как ты думаешь. Это и есть быть взрослым".

Катерина Круталевич считает, что есть коммуникативная проблема и беда 21 века. "Проще в мессенджере написать, стереть, написать еще раз, стереть, написать, подумать, смайлик, стереть. А когда это нужно словами и сразу, ты же не можешь отформатироваться", - поделилась мнением корреспондент "Первого информационного".

Евгений Ермолкович

Евгений Ермолкович, певец, актер, солист Государственного молодежного театра эстрады:

"Я считаю, что с харизмой действительно рождаются. Я не верю в то, что можно развить харизму. Умение, возможность влиять на других людей. То есть это человек, который обладает харизмой, он может повести за собой".

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко, представительница Беларуси на конкурсе "Интервидение-2025":

"Мне кажется, харизма - это именно то, с чем рождаются. Можно свои какие-то профессиональные навыки в себе воспитать и как-то усовершенствовать, но харизма - это реально что-то врожденное".

