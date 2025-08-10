3.71 BYN
Мир отметил Международный день харизматичных личностей - кто эти люди
10 августа отмечается Международный день харизматичных личностей. О том, насколько мимика важна в выражении внутреннего мира человека, спорят многие. Сегодня особенно популярна такая наука, как психология, которая призвана помочь, говоря сухим языком, извлекать эмоции изнутри.
Есть и еще одна версия: харизма - это нечто врожденное. Но многие считают, что этому можно обучиться, например, как в школе. Андрей Козлов проверил, так ли это.
Чтобы понять силу харизмы, мы выбрали для нашего эксперимента в "Главном эфире" трех героев из различных, но все таки в какой-то степени смежных сфер деятельности.
Катерина Круталевич, политический обозреватель "Первого информационного" телеканала, которая в своих материалах отличается репортерской подачей, это и есть харизма. Настя Кравченко - популярная исполнительница, выпускница проекта "Фактор.by" и будет представлять нашу страну на "Интервидении"! Яркая девушка, которая не стесняется выражать свои эмоции на сцене и в жизни. И это тоже харизма. Наконец, Евгений Ермолкович, актер и исполнитель совершенно неординарного жанра. Тут вообще все понятно.
Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"Харизма - это умение человека выразить, что он думает. И сделать это уверенно, потому что огромное количество людей боятся собственных мыслей, форматируют их до состояния "я стою, ступором, у меня в голове туман, я не знаю, что сказать". Не боишься показывать. Еще раз, в адекватном понимании этого слова. Не боишься показывать эмоции, не даешь себя. Что за этим следует? Ты не даешь себя обижать. Ты не даешь на себе ехать, ты не даешь делать с собой то, чего ты не хочешь. И если у тебя спрашивают мнение, ты не убегаешь со словами "О, Боже, пожалуйста, только не меня снимайте", а говоришь, как ты думаешь. Это и есть быть взрослым".
Катерина Круталевич считает, что есть коммуникативная проблема и беда 21 века. "Проще в мессенджере написать, стереть, написать еще раз, стереть, написать, подумать, смайлик, стереть. А когда это нужно словами и сразу, ты же не можешь отформатироваться", - поделилась мнением корреспондент "Первого информационного".
Евгений Ермолкович, певец, актер, солист Государственного молодежного театра эстрады:
"Я считаю, что с харизмой действительно рождаются. Я не верю в то, что можно развить харизму. Умение, возможность влиять на других людей. То есть это человек, который обладает харизмой, он может повести за собой".
Анастасия Кравченко, представительница Беларуси на конкурсе "Интервидение-2025":
"Мне кажется, харизма - это именно то, с чем рождаются. Можно свои какие-то профессиональные навыки в себе воспитать и как-то усовершенствовать, но харизма - это реально что-то врожденное".