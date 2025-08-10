Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рютте призвал признать фактический контроль украинских территорий РФ, но не юридический

Генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление, в котором подчеркивалось, что в переговорах, касающихся украинского конфликта, нужно признать фактический контроль территорий Россией, но не закреплять это юридически. Приводят его слова iz.ru.

"Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины", - заявил Рютте в интервью ABC News.

Рютте указал, что вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что юридического признания потери территорий Киевом не требуется и что признание контроля Россией должно быть лишь фактическим, а не политическим.

8 августа президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Президент США отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров. Он сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.

Также лидер Соединенных Штатов выразил убежденность в возможности подписания мирного соглашения между РФ и Украиной в ближайшие месяцы. Комментируя этот вопрос, Трамп заявил о необходимости территориальных уступок с обеих сторон.

Фото: РИА Новости

