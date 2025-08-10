Легкоатлеты Шиманович и Парахонько одержали победу на чемпионате России

Фото: Sport5.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2aa817b-83c9-4f98-9087-9c03a96decfb/conversions/f0b02212-79ba-4bfb-9dd7-002618061e51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2aa817b-83c9-4f98-9087-9c03a96decfb/conversions/f0b02212-79ba-4bfb-9dd7-002618061e51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2aa817b-83c9-4f98-9087-9c03a96decfb/conversions/f0b02212-79ba-4bfb-9dd7-002618061e51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2aa817b-83c9-4f98-9087-9c03a96decfb/conversions/f0b02212-79ba-4bfb-9dd7-002618061e51-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sport5.by

Спортсмены из Беларуси выиграли 16 медалей чемпионата России по легкой атлетике 2025 года, который проходил в Казани, пишет БЕЛТА.

В заключительный день соревнований, 10 августа, копилка белорусской команды пополнилась на два золота, одно серебро и одну бронзу. Победу в метании молота у мужчин одержал Александр Шиманович, отправивший снаряд на 73,89 м. Среди женщин третье место в этом виде программы с броском на 67,95 м заняла Елена Соболева, ее соотечественница Анна Соловей замкнула топ-5. В финале на 110 м с барьерами с временем 13,63 сек. первым финишную черту пересек Виталий Парахонько.

В беге на 1500 м белорус Вячеслав Скудный показал второй результат (3 мин. 40,81 сек.), уступив победителю всего семь сотых секунды. Еще один белорус-спортсмен Илья Карнаухов финишировал четвертым, до тройки не хватило всего 0,02 сек. В этой же дисциплине среди женщин Татьяна Шабанова стала восьмой, а в секторе для тройного прыжка белоруска Анастасия Дрозд расположилась на шестой позиции.