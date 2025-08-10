3.71 BYN
Легкоатлеты Шиманович и Парахонько одержали победу на чемпионате России
Спортсмены из Беларуси выиграли 16 медалей чемпионата России по легкой атлетике 2025 года, который проходил в Казани, пишет БЕЛТА.
В заключительный день соревнований, 10 августа, копилка белорусской команды пополнилась на два золота, одно серебро и одну бронзу. Победу в метании молота у мужчин одержал Александр Шиманович, отправивший снаряд на 73,89 м. Среди женщин третье место в этом виде программы с броском на 67,95 м заняла Елена Соболева, ее соотечественница Анна Соловей замкнула топ-5. В финале на 110 м с барьерами с временем 13,63 сек. первым финишную черту пересек Виталий Парахонько.
В беге на 1500 м белорус Вячеслав Скудный показал второй результат (3 мин. 40,81 сек.), уступив победителю всего семь сотых секунды. Еще один белорус-спортсмен Илья Карнаухов финишировал четвертым, до тройки не хватило всего 0,02 сек. В этой же дисциплине среди женщин Татьяна Шабанова стала восьмой, а в секторе для тройного прыжка белоруска Анастасия Дрозд расположилась на шестой позиции.
Таким образом, в общей сложности на турнире в Казани легкоатлеты добыли 16 наград - пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Ранее победителями чемпионата России стали Алена Дубицкая (толкание ядра), Юлия Котковец (метание копья) и Максим Андралойть (десятиборье). Всего белорусскую команду представили 35 спортсменов.