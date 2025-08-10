3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов трагически скончался в Болгарии во время купания в море. Об инциденте рассказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Театральный режиссер умер на 64-м году. По словам руководителя театра, Юрий Бутусов отдыхал на море с семьей. "Такой ранний уход из жизни меня потряс, - сказал Кирилл Крок. - Он (Юрий Бутусов - Прим. БЕЛТА) был с семьей на отдыхе в Болгарии, утонул".
Юрий Бутусов родился в сентябре 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Затем четыре года занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова. Также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А.П. Чехова, Александринским театром и др.