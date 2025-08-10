Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22de71c8-7692-48d0-8fce-cbaad648b8ba/conversions/1f0c1ced-1405-495c-9251-d4e7d234f0bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22de71c8-7692-48d0-8fce-cbaad648b8ba/conversions/1f0c1ced-1405-495c-9251-d4e7d234f0bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22de71c8-7692-48d0-8fce-cbaad648b8ba/conversions/1f0c1ced-1405-495c-9251-d4e7d234f0bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22de71c8-7692-48d0-8fce-cbaad648b8ba/conversions/1f0c1ced-1405-495c-9251-d4e7d234f0bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Российский театральный режиссер Юрий Бутусов трагически скончался в Болгарии во время купания в море. Об инциденте рассказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Театральный режиссер умер на 64-м году. По словам руководителя театра, Юрий Бутусов отдыхал на море с семьей. "Такой ранний уход из жизни меня потряс, - сказал Кирилл Крок. - Он (Юрий Бутусов - Прим. БЕЛТА) был с семьей на отдыхе в Болгарии, утонул".