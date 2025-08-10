Пенсионер в США угодил в психбольницу после советов чата GPT

Пенсионеру в США искусственный интеллект составил диету без соли, в результате чего пожилой мужчина попал в психиатрическую больницу, об этом сообщает sputnik.by, ссылаясь на журнал Annals of Internal Medicine.

Отмечается, что 60-летний пациент обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями, также он отказывался от воды. Мужчина предполагал, что его отравил сосед.

При поступлении он рассказал, что соблюдал сложную диету и дистиллировал воду дома самостоятельно.

Медики провели обследование и выявили отравление бромидом. Пациент был отправлен на принудительное лечение в психиатрическое отделение.

Как выяснилось, диету ему посоветовала нейросеть, рекомендовав заменить хлорид натрия бромидом. Мужчина также проконсультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из рациона.