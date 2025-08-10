3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Пенсионер в США угодил в психбольницу после советов чата GPT
Пенсионеру в США искусственный интеллект составил диету без соли, в результате чего пожилой мужчина попал в психиатрическую больницу, об этом сообщает sputnik.by, ссылаясь на журнал Annals of Internal Medicine.
Отмечается, что 60-летний пациент обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями, также он отказывался от воды. Мужчина предполагал, что его отравил сосед.
При поступлении он рассказал, что соблюдал сложную диету и дистиллировал воду дома самостоятельно.
Медики провели обследование и выявили отравление бромидом. Пациент был отправлен на принудительное лечение в психиатрическое отделение.
Как выяснилось, диету ему посоветовала нейросеть, рекомендовав заменить хлорид натрия бромидом. Мужчина также проконсультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из рациона.
В итоге пенсионер три месяца употреблял бромид вместо соли и получил отравление, вызвавшее психоз.