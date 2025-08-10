3.71 BYN
CNN: Переговоры Трампа и Путина выглядят как медленное поражение Украины
Автор:Редакция news.by
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске выглядят как медленное поражение Украины. Такую оценку положению дел относительно предстоящей встречи дала компания CNN.
Подчеркивается, что обстановка вокруг нее сложилась благоприятно для Москвы. Отмечается и успех российских войск на передовой. Кроме того, вероятность санкций, которыми грозил Путину Трамп, к этому времени испарилась. А вот у Зеленского есть множество проблем, и одна из основных - недовольство им его же военными.
Фото: РИА Новости