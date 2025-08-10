CNN: Переговоры Трампа и Путина выглядят как медленное поражение Украины

Подчеркивается, что обстановка вокруг нее сложилась благоприятно для Москвы. Отмечается и успех российских войск на передовой. Кроме того, вероятность санкций, которыми грозил Путину Трамп, к этому времени испарилась. А вот у Зеленского есть множество проблем, и одна из основных - недовольство им его же военными.