Как в Беларуси проходит подготовка к агросезону-2025

От них зависит наша продовольственная безопасность. Аграрии готовятся к весенним полевым работам - проверяют технику, почву. Приступить к севу ранних яровых при оптимальных погодных условиях на юге страны аграрии планируют в конце февраля.

Будущий урожай хозяйства "Рогознянский" во многом зависит именно от Александра Мисиюка. Опытный механизатор засевает практически все поля. Сейчас главная его задача - проверить на исправность свою технику и привести в полную готовность. К севу ранних яровых при оптимальных погодных условиях здесь планируют приступить в конце февраля.

"Уже потом интересно смотреть, как они всходят. Едешь, смотришь, как они растут. Вот после окончания училища пришел в колхоз на отработку, потом армия, а после армии вернулся снова в колхоз. И вот с тех пор более 30 лет уже работаю", - рассказал механизатор ОАО "Рогознянский" Александр Мисиюк.

Буквально пару дней - и техника хозяйства будет в полной готовности. К новому сезону парк неплохо обновился - приобрели 2 трактора МТЗ, в ближайших планах купить еще один и некоторые агрегаты. Всего в хозяйстве более 40 единиц техники, в основном отечественного производства.

"В этом году зима аномальная. И для нас, аграриев, надо быть готовыми в любой момент выехать в поле. Первой в поле выедет сельхозмашина для внесения минеральных удобрений", - поделилась директор ОАО "Рогознянский" Анна Плытник.

В связи с теплой зимой скорректирована технология внесения удобрений. У аграриев всегда четкий план и, что особенно важно сейчас, неплохой прогноз на будущий урожай.

Сегодняшним озимым здесь рады. Например, в прошлом году урожайность рапса была рекордной для хозяйства - почти 50 ц с га. В нынешнем агросезоне планируют получить не меньше.

Озимые показывают высокую урожайность. Поэтому ставку делают именно на них. Увечили под эти культуры и площадь.

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":

"Озимый ячмень - это самая первая созревающая культура. Она нам необходима как первое зерно, как первая солома. Все наше растениеводство работает в основном на животноводство. Только часть зерна мы вывозим на госпоставку. Животноводство - это наше молоко и мясо. Только там наша основная выручка".

Акцент в хозяйстве ставят и на мелиоративные системы. В прошлом году с господдержкой сделали реконструкцию на 280 га. Планируют здесь посеять зерновые и кукурузу, а где были наиболее заболоченные места - травы. Всего под весенние культуры в Брестской области отвели 450 тыс. га.

Сергей Мурин, зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"На сегодня техника наша готова на 93 %. До 1 марта мы поставили задачу подготовить ее полностью для участия в весенне-полевых работах. Семенами мы сегодня обеспечены зерновыми и зернобобовыми в полном объеме. Работаем по графику. Приобретаем семена кукурузы и многолетних трав".