Израиль атаковал ракетой шатер репортеров "Аль-Джазиры" в Газе, погибли 7 человек

Израиль прицельно атаковал ракетой шатер репортеров "Аль-Джазиры" в Газе. Погибли 7 человек, включая 5 сотрудников арабской телекомпании. Представители ЦАХАЛ объявили, что военные вели охоту за террористом, который работал под журналистским прикрытием. Остальные погибшие отнесены к "сопутствующим потерям".

К настоящему моменту в ходе конфликта на территории сектора Газа погибли уже 237 журналистов



Это больше, чем во всех войнах, которые имели место после 1945-го. Между тем Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с планами Израиля оккупировать Газу.



Выступающие осудили намерения официального Тель-Авива, но принятие соответствующей резолюции заблокировали США.