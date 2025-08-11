3.72 BYN
Израиль атаковал ракетой шатер репортеров "Аль-Джазиры" в Газе, погибли 7 человек
Автор:Редакция news.by
Израиль прицельно атаковал ракетой шатер репортеров "Аль-Джазиры" в Газе. Погибли 7 человек, включая 5 сотрудников арабской телекомпании.
Представители ЦАХАЛ объявили, что военные вели охоту за террористом, который работал под журналистским прикрытием. Остальные погибшие отнесены к "сопутствующим потерям".
Факт
К настоящему моменту в ходе конфликта на территории сектора Газа погибли уже 237 журналистов
Это больше, чем во всех войнах, которые имели место после 1945-го. Между тем Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с планами Израиля оккупировать Газу.
Выступающие осудили намерения официального Тель-Авива, но принятие соответствующей резолюции заблокировали США.