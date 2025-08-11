Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также от применения силы друг против друга.



МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения между странами, состоящего из 17 пунктов. В документе зафиксировано, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран, а будет проведена делимитация границы на базе отдельного соглашения. Кроме того, страны намерены установить дипломатические отношения после подписания мирного соглашения.