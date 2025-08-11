3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Автор:Редакция news.by
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также от применения силы друг против друга.
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения между странами, состоящего из 17 пунктов. В документе зафиксировано, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран, а будет проведена делимитация границы на базе отдельного соглашения. Кроме того, страны намерены установить дипломатические отношения после подписания мирного соглашения.
Накануне в Вашингтоне при посредничестве Трампа Армения и Азербайджан заключили мир. Во время встречи лидеров трех стран было принято решение создать транзитный коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.