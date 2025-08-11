Лучшее подворье и парад Нептунов. В Вилейке ярко и вкусно отпраздновали гастрономический фестиваль

Конкурс на приготовление ухи, лучшее местное подворье и парад Нептунов. В Вилейке ярко, вкусно и колоритно отпраздновали гастрономический фестиваль "Уха-фест".

В программе готовка и дегустация блюда, творческие активности для детей и взрослых, торговые ряды, мастер-классы и музыкальные кавер-бэнды.

Вкусно, колоритно и по-белорусски! Региональный фестиваль "Уха-фест" собрал в Вилейке любителей гастрономических традиций и обрядов. Атмосферная программа с дегустациями и новинками. Для гостей праздника ярмарка мастеров, торговые павильоны и фуд-корт.

Кульминация праздника - парад Нептунов. Морские персонажи прошли колонной со свитами по городскому парку. А для зрителей мифические герои подготовили творческие номера с песнями, танцами и развлекательными перфомансами.

Кулинарная афиша разнообразная и полезная. Гостей праздника угощали символом фестиваля - ухой, фаршированным судаком и блюдами из рыбы разных видов.