Детский сад и начальные классы. Новая школа в Слуцке на финальном этапе строительства
Автор:Редакция news.by
Более тысячи учреждений образования Минской области откроют свои двери 1 сентября. Среди них и новая начальная школа в Слуцке, которая находится на финальном этапе строительства.
Здание поделено на 2 части: детский сад и начальные классы. Сейчас строители собирают мебель и устанавливают игровое и спортивное оборудование. Учителя готовят учебную программу и оформляют кабинеты к первому учебному дню.
Новый учебный год здесь начнут почти 500 юных жителей Слуцка: 150 дошкольников и более 300 учеников начальных классов. Также на завершающем этапе строительства школы в Фаниполе и Боровлянах.