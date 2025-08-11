Детский сад и начальные классы. Новая школа в Слуцке на финальном этапе строительства

Более тысячи учреждений образования Минской области откроют свои двери 1 сентября. Среди них и новая начальная школа в Слуцке, которая находится на финальном этапе строительства.



Здание поделено на 2 части: детский сад и начальные классы. Сейчас строители собирают мебель и устанавливают игровое и спортивное оборудование. Учителя готовят учебную программу и оформляют кабинеты к первому учебному дню.