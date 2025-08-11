Тропический климат с пляжами мирового уровня - Белавиа запускает чартерные рейсы во Вьетнам

Вкус Вьетнама доступен с 12 октября с чартерной программой Белавиа на остров Фукуок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Фукуок - это тропический климат с пляжами мирового уровня, водопады, коралловые рифы, жемчужные фермы, рыбацкие деревни и закаты, которые хочется фотографировать бесконечно. Вкус Вьетнама - суп фо, блинчики бань-сео, свежие морепродукты и знаменитый кофе с яйцом", - отметили в авиакомпании.