Тропический климат с пляжами мирового уровня - Белавиа запускает чартерные рейсы во Вьетнам
Автор:Редакция news.by
Вкус Вьетнама доступен с 12 октября с чартерной программой Белавиа на остров Фукуок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Фукуок - это тропический климат с пляжами мирового уровня, водопады, коралловые рифы, жемчужные фермы, рыбацкие деревни и закаты, которые хочется фотографировать бесконечно. Вкус Вьетнама - суп фо, блинчики бань-сео, свежие морепродукты и знаменитый кофе с яйцом", - отметили в авиакомпании.
Чартерные рейсы планируются раз в 10-11 дней на Airbus A330-200.