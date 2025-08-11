Ибрагимов: На переговорах Путина и Трампа прорыв действительно возможен

"Конечно, о перемирии говорить можно, но важно понять, готов ли киевский режим и его кураторы действительно перейти к реальным действиям. Почему я упоминаю кураторов? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что Киев здесь ничего не решает. Показательно, что Трамп фактически обошел Зеленского и всю его администрацию в переговорном процессе. Он сразу заявил, что обсуждать ничего не будет, даже Киев не пригласил да и европейцев тоже. Это только подтверждает наш тезис о том, что Европа не обладает суверенитетом. Они много говорят, пытаются демонстрировать самостоятельность, но даже после телефонного разговора Трампа с европейцами, Макрона, например, не пригласили. Представляете, там были Мерц, Стармер, кажется, даже президент Польши, но Макрона не было. Это о многом говорит: Америка сама решает, кого приглашать, а кого нет, - подчеркнул политолог. - В этом смысле переговорный процесс уже запущен. Встреча, безусловно, станет исторической по-своему. Но если мы поймем, что Трамп не предлагает ничего нового, а за красивыми словами скрывается пустота, то ждать реального прорыва не стоит".