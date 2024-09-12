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Компания Boeing сократит производство лайнеров в попытке остановить кризис
Гендиректор компании Boeing принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства лайнеров после анализа отчетов о состоянии каждого подразделения.
Проблемы в Boeing влияют на всю отрасль.
В начале осени компания предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777. А в начале месяца говорили и о сокращении штата своих сотрудников на 10 % из-за сложного положения, а также невозможности повысить зарплаты.
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