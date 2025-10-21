Кризис в Volkswagen: для стабильной работы в 2026 году автоконцерну требуется 11 млрд евро

Компания Volkswagen столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Для обеспечения стабильной деятельности в 2026 году компании требуется 11 млрд евро, информирует БЕЛТА со ссылкой на немецкое издание Bild.

Как сообщили представители компании, 11 млрд евро необходимы для разработки новых моделей, инвестиций в передовые технологии и обновления производственных мощностей.

"Porsche практически перестала зарабатывать! Дела у материнской компании Volkswagen идут не лучше… дефицит составляет 11 млрд евро - только на следующий год… Без капитала не будет денег на разработку новых автомобилей, а также на инвестиции в технологии и заводской парк", - рассказали они Bild.

В ответ на финансовые трудности концерн проводит масштабные сокращения в отделах маркетинга, продаж и инвестиций. Эти меры направлены на оптимизацию расходов и повышение эффективности.

"Сейчас сокращения проводятся практически везде - в маркетинге, продажах и некоторых инвестициях. Но этого будет недостаточно. В связи с этим планируется продать несколько активов полностью или частично. Среди них - производитель двигателей Everllence (ранее MAN Energy), а также дочернее проектное предприятие Italdesign и девелоперская компания IAV", - рассказал один из руководителей Volkswagen. Одновременно автогигант ищет новые источники капитала для финансирования своих проектов.