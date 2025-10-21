3.68 BYN
Кризис в Volkswagen: для стабильной работы в 2026 году автоконцерну требуется 11 млрд евро
Компания Volkswagen столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Для обеспечения стабильной деятельности в 2026 году компании требуется 11 млрд евро, информирует БЕЛТА со ссылкой на немецкое издание Bild.
Как сообщили представители компании, 11 млрд евро необходимы для разработки новых моделей, инвестиций в передовые технологии и обновления производственных мощностей.
"Porsche практически перестала зарабатывать! Дела у материнской компании Volkswagen идут не лучше… дефицит составляет 11 млрд евро - только на следующий год… Без капитала не будет денег на разработку новых автомобилей, а также на инвестиции в технологии и заводской парк", - рассказали они Bild.
В ответ на финансовые трудности концерн проводит масштабные сокращения в отделах маркетинга, продаж и инвестиций. Эти меры направлены на оптимизацию расходов и повышение эффективности.
"Сейчас сокращения проводятся практически везде - в маркетинге, продажах и некоторых инвестициях. Но этого будет недостаточно. В связи с этим планируется продать несколько активов полностью или частично. Среди них - производитель двигателей Everllence (ранее MAN Energy), а также дочернее проектное предприятие Italdesign и девелоперская компания IAV", - рассказал один из руководителей Volkswagen. Одновременно автогигант ищет новые источники капитала для финансирования своих проектов.
Существует риск эффекта домино, отмечает издание. Инсайдеры Volkswagen опасаются, что если финансовое положение компании продолжит ухудшаться, рейтинговые агентства могут понизить ее кредитоспособность. Это в свою очередь затруднит привлечение дополнительного финансирования и может поставить концерн под угрозу банкротства.