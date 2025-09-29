3.64 BYN
Ленинградская область и Беларусь намерены расширить сотрудничество на "ИННОПРОМ. Беларусь"
Беларусь открывает новые горизонты развития на выставке ИННОПРОМ - сотрудничество Беларуси с другими странами и регионами выходит на более высокий уровень.
Например, c Ленинградской областью мы уже активно работаем в сфере сельского хозяйства и энергетики, но планы куда более грандиозные. Площадка ИННОПРОМ станет как раз местом обсуждения.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
"Сегодня будем говорить о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Причем это не только лекарственная линейка или специальные препараты, но и оборудование, специальные средства и средства ТСР. Также мы говорим о возможности взаимообмена по использованию санаторно-курортного оздоровления, специализированного лечения. Еще одно очень серьезное направление - создание сервисных центров в Ленинградской области. Мы сегодня, как агломерация Санкт-Петербурга, видим, что поставок различной техники много, но эту технику надо обслуживать, поэтому необходимы сервисные центры. Наша задача - подписать длительное соглашение на их строительство. Одна из наших главных целей - "затащить" компанию "АМКОДОР", чтобы мы строили завод в Гатчине, потому что техника "АМКОДОРа" проверена временем. Мы бы хотели, чтобы их техника производилась и у нас".