Ленинградская область и Беларусь намерены расширить сотрудничество на "ИННОПРОМ. Беларусь"

"Сегодня будем говорить о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Причем это не только лекарственная линейка или специальные препараты, но и оборудование, специальные средства и средства ТСР. Также мы говорим о возможности взаимообмена по использованию санаторно-курортного оздоровления, специализированного лечения. Еще одно очень серьезное направление - создание сервисных центров в Ленинградской области. Мы сегодня, как агломерация Санкт-Петербурга, видим, что поставок различной техники много, но эту технику надо обслуживать, поэтому необходимы сервисные центры. Наша задача - подписать длительное соглашение на их строительство. Одна из наших главных целей - "затащить" компанию "АМКОДОР", чтобы мы строили завод в Гатчине, потому что техника "АМКОДОРа" проверена временем. Мы бы хотели, чтобы их техника производилась и у нас".