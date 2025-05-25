Ливия нуждается в самых разных компетенциях, белорусы готовы их предложить

Бенгази - один из главных городов северо-восточной Ливии и один из крупнейших экономических центров страны. На термометре привычные для этой поры года +40. После белорусского мая немного непривычно. Спросите, какие важные переговоры в субботу? А все просто. Привычные для нас, белорусов, выходные здесь официально рабочие. Зато отдыхают ливийцы в четверг и пятницу.

Прибыла наша правительственная делегация по приглашению ливийской стороны. Ключевой аспект для взаимодействия - экономика. Страна восстанавливается после затяжного кризиса и очень нуждается в самых разных компетенциях. Белорусы готовы их предложить.

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Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это вопросы медицины, это поставка медицинского оборудования, препаратов. Дальнейшая работа по обучению медицинского персонала в учреждениях Республики Беларусь. Также вопросы оказания гуманитарной помощи. Комплексно рассматривается реализация создания совместных предприятий, где будет предусмотрено и сервисное обслуживание белорусской техники, поставка запасных частей, проведение ремонта".

Вопрос номер один - продовольственная безопасность. Белорусы знают, как не остаться голодными даже не при самом благоприятном климате. Предлагаем партнерам полное сопровождение агропроцесса. Говоря простым языком, от посева пшеницы до готовой буханки на столе.

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Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Можем сегодня с учетом нашей сельскохозяйственной техники, при наличии наших специалистов организовать выращивание пшеницы на территории государства. Соответственно получить уже продукты, которые в последующем будут переработаны или на комбикорма, но преимущественно это будет мукомольная промышленность и производство муки. У нас есть предприятия в Республике Беларусь, которые готовы организовать строительство комбикормового завода с цехом по производству муки".

Нынешний визит - в продолжение договоренностей на высшем уровне.

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В феврале белорусский лидер в Минске принимал фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Белкасима Хафтара. Тогда Александр Лукашенко заверил: все, о чем договоримся, выполним.

И вот белорусская делегация уже второй раз в Бенгази. Пора от слов переходить к делу.

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Абдулхади Ибрагим Лахвейж, министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии:

"Большим стимулом для дальнейшего развития двусторонних отношений стал визит нашего маршала Хафтара в Минск и его переговоры с Александром Лукашенко. Мы давно знаем Президента Беларуси, глубоко уважаем его и считаем близким другом ливийского народа. Мы видим перспективы в самых разных сферах, которые принесут благополучие нашим народам".

Белорусская техника, особенно тракторы и автобусы, востребованы в странах с развивающейся инфраструктурой, Ливия - перспективный рынок для отечественных производителей. "Беларус" уже показал себя в деле. На бенгазийские улицы скоро выйдут и автобусы МАЗ.

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Глава национального агентства развития Ливии Джабрил Аль-Бадри отметил, что белорусская техника, тракторы хорошо показали себя в пустыне в Африке. "По сегодняшний день все на высшем уровне. Она оснащена кондиционером, она работает без отказа. Самое главное, что 4 колеса ведущих - это нам помогает в работе в пустыне. Мы довольны этой техникой. Показала себя достойно", - сказал он.

Сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах также имеет важное значение. Беларусь предлагает Ливии помощь в образовании и медицине, к примеру, в подготовке узких специалистов. В местных больницах не хватает онкологов и хирургов.

Усман Абдель Джалиль, министр здравоохранения Ливии:

"Нас интересует очень много направлений. Знаем, что у белорусских врачей большой опыт в лечении онкобольных, хирургии, физиотерапии. Также рассматриваем возможность поставки белорусских лекарственных препаратов".

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Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы сегодня посетили один госпиталь и одну больницу. Я хочу отметить, что на сегодняшний момент то оборудование, которое используется и которое мы видели, является современным. Хотелось бы отметить, что данные виды оборудования в том числе производятся и в Республике Беларусь. И оно может быть модернизировано за счет нашего оборудования, которое мы могли бы сюда поставить".

Место, где в перспективе будут проводить деловые встречи и обсуждать совместные проекты. В центре Бенгази появился Дом Беларуси. Просторное двухэтажное здание, осталось завезти мебель и создать уют, но это оставили на усмотрение хозяев.

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