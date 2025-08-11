Данные опроса: 44 % поляков не верят в независимость нового президента

Согласно данным опроса, поляки выразили мнение, что президент их страны Кароль Навроцкий не будет главой государства, независимым от оппозиционной партии экс-премьера Ярослава Качиньского PiS ("Право и справедливость"). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса исследовательского центра Opinia24.

В опросе был задан вопрос: "Будет ли Кароль Навроцкий на посту президента Республики Польша независимым от партии "Право и справедливость"?". Ответ "определенно нет" выбрали 26 % респондентов, а "скорее нет" - 18 %. "Это означает, что целых 44 % респондентов не верят в независимость преемника Анджея Дуды", - отметили исследователи.

Опрос также показывает, что 28 % респондентов заявляют о своей вере в независимость Навроцкого, но лишь 9 % - твердо в этом убеждены. В то же время 14 % респондентов утверждают, что президент не будет ни зависимым, ни независимым от партии "Право и справедливость". Эта же группа - 14 % - не имеет четкой позиции по этому вопросу.

Опрос проводился с 4 по 6 августа на репрезентативной выборке жителей Польши в возрасте 18 лет и старше с использованием смешанной методики - телефонного интервью и онлайн-интервью. Данные о погрешности не приводятся.