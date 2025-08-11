3.72 BYN
Литва проведет военные учения "Свирепый волк - 2025" у границ Беларуси
Военные Литвы проведут оценочные полевые тактические учения под названием Aršus vilkas 2025 ("Свирепый волк - 2025"), об этом информирует sputnik.by со ссылкой на пресс-службу Минобороны прибалтийской страны.
Учения пройдут с 11 по 20 августа в Варенском районе, который граничит с Гродненской областью Беларуси.
В учениях примут участие примерно 350 военнослужащих и 50 единиц техники.
В первую неделю пехотные роты и штаб батальона передислоцируются в Варенский район. В населенных пунктах литовские ВС проведут оборонительные действия с использованием боевых машин Vilkas и другой военной техники.
На второй неделе учений подразделения проведут учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай.
В ведомстве предупредили, что в ходе учений возможно интенсивное движение по дорогам военной техники.
Ранее в марте в ходе военных учений у границ с Беларусью в Литве пропали четверо американских военных вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ) M88. В результате поисков машина была обнаружена затопленной в водоеме. Броневик удалось поднять из болота лишь спустя шесть дней. Экипаж машины погиб.